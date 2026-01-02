Azzaro contó todo sobre el "robo del macrismo" y humilló a Mariana Brey en vivo.

Flavio Azzaro humilló a Mariana Brey en medio de un debate político que se llevó a cabo al aire de Bondi Live. Lo que comenzó como una charla sobre la actualidad derivó en una lección de realidad judicial que dejó a la panelista sin argumentos y visiblemente superada por la contundencia de los datos.

El conductor planteó una inquietud que suele ser tabú en los grandes medios: la absoluta impunidad de la que gozan los funcionarios del PRO. "Yo tengo una teoría. ¿Por qué no hay ningún preso del macrismo?", lanzó Azzaro, incomodando a la mesa. Y profundizó: "Gobernaron la Ciudad mucho tiempo, cuatro años la Provincia y cuatro la Nación. ¿No hay ningún caso de ninguno que, aunque sea, haya manoteado un vaso?".

Ante la pregunta retórica, Brey intentó correr el eje de la discusión con una chicana, buscando acusar a su compañero de defender la corrupción ajena. "¿Vos querés justificar el choreo de unos con el supuesto de otros?", le recriminó. Sin embargo, Azzaro explicó cómo funciona el blindaje mediático: "No. Lo que te estoy diciendo es que nunca se habló del robo del macrismo como se habló del kirchnerismo. Te lo metieron en la cabeza".

El punto de quiebre del debate llegó cuando la periodista le preguntó por qué creía que pasaba eso e intentó igualar el poder de fuego de ambos bandos: "¿Y el kirchnerismo no (tiene poder en la Justicia)?", cuestionó Brey.

La contundente respuesta de Azzaro a la pregunta de Brey

La respuesta de Azzaro fue un golpe de nocaut basado en hechos concretos, demoliendo la teoría de la impunidad K: "No. Cristina está presa. Amado Boudou fue preso. Macri puede hacer lo que quiera en este país". Para cerrar, el periodista dejó flotando una pregunta sobre el patrimonio de los dirigentes opositores que nadie en la mesa pudo contestar: "¿Cómo se enriquecieron todos los políticos que son macristas? ¿Todos en el sector público? Porque hay algunos que laburan en la política desde los 20 años".