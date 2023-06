El error que puede provocar el cierre de tu cuenta en Steam: qué es lo que no debes hacer

Es importante que tengas presente esta recomendación con la idea de que Steam no cierre tu cuenta. Qué es lo que no debes hacer.

En la actualidad el mundo de los videojuegos es un mercado que se encuentra en constante crecimiento. Debido a esta situación, han aparecido diferentes compañía quienes pretenden cautivar la atención de sus seguidores con sus lanzamientos y también plataformas que te permiten obtener títulos imperdibles. En este caso, se descubrió que existe una palabra que generará el cierre de tu cuenta de Steam. Qué es lo que no debes hacer para evitar que tengas consecuencias negativas en lo que refiere a tu acceso a esta plataforma.

Steam tiene un lugar de privilegio en el escenario gamer. Es una de las plataformas más usadas en el planeta en la cual se pueden obtener juegos gratuitos y además disfrutar de algunas promociones bastante interesantes que, en muchos casos, son por tiempo limitado. Sin duda, es un panorama favorable para todos los jugadores que desean adquirir una propuesta para así marcar diferencias.

Sin embargo, se conoció que existe una palabra que se consideraría como prohibida por esta compañía y fue descubierta por un un usuario mientras cambiaba su nombre. En este sentido, nos referimos a "antidisestablishmentarianism", que significa anti desestablecimiento y su prohibición se relaciona con la oposición que se genera cuando un gobierno retira montos de patrocinio a una escuela o religión particular. Debido a este suceso, este jugador perdió el acceso a su cuenta que desapareció por completo. Posteriormente tuvo que comunicarse con la empresa para solucionar este incidente.

La compañía sabe de la existencia de este problema y ha devuelto las cuentas afectadas

Este caso aparentemente no es el único y debido a la viralización de este suceso, varios gamers ya lo están teniendo presente para que la empresa no cierre sus cuentas. En este sentido, Valve devolvió de inmediato las cuentas, pero hasta el momento no ha realizado ningún tipo de comunicado relacionado a esta situación. Por eso, te sugerimos la idea de usar otro tipo de nombres que no estén prohibidos por Steam y que aguardes alguna comunicación oficial por parte de la compañía.

Sin duda, este es uno de los casos más sorpresivos que la empresa especializada en videojuegos ha tenido que afrontar en los últimos tiempos. Somos conscientes que una plataforma tan destacada solucionará rápidamente estos incidentes con la intención de no afectar la experiencia que tiene con todos sus usuarios que disfrutan de sus propuestas.