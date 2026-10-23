La lujosa marca de autos que podría desembarcar en Argentina

La industria automotriz argentina podría sumar muy pronto una nueva marca de lujo. General Motors (GM) confirmó su intención de traer Cadillac a nuestro país como parte de su plan de expansión en Sudamérica, tras comenzar este año a comercializar sus vehículos en Brasil.

{{{htmlAmp}}}

Fabio Rua, vicepresidente de General Motors Sudamérica, explicó que "Cadillac es una marca icónica de General Motors y estamos muy contentos de llevar una marca nueva a una región que tradicionalmente es de Chevrolet porque estamos hace 101 años allí". Además, aclaró que el objetivo no es replicar la red de Chevrolet, sino arrancar con "disciplina, con responsabilidad y con tres puntos de venta en Brasil, donde ya se comercializan los modelos Optiq, Vistiq y Lyriq".

Rua destacó que Argentina es el segundo mercado más importante para GM en la región después de Brasil, por lo que "sería natural" que Cadillac también llegue al país si los estudios y condiciones lo permiten. Sin embargo, aclaró que "sin haber definido eso es imposible, porque si no aceptan los estándares de seguridad, tenemos que hacer adaptaciones para los mercados y las adaptaciones son costosas".

Un dato clave es que, de concretarse, sería la primera vez en la historia moderna que vehículos fabricados en Estados Unidos se comercialicen en Argentina, abriendo una gran oportunidad para las marcas del grupo GM. Rua también confirmó que, si el acuerdo comercial con EE.UU. resulta favorable, se traerán nuevas unidades de Chevrolet.

¿Qué modelos de Cadillac se comercializan en la región?

Aunque aún no hay fecha ni lista oficial de modelos para el mercado local, se sabe que Cadillac ofrece tres SUV eléctricos que ya están disponibles en la región. El primero es el Optiq, un SUV compacto 100% eléctrico con batería de 85 kWh. En Estados Unidos, tiene versiones de tracción trasera con 315 HP y 450 Nm, y otra con tracción integral de doble motor que alcanza 440 HP y 675 Nm.

El Optiq también tiene una variante deportiva, el Optiq-V, que entrega 519 HP y un torque aproximado de 881 Nm en su modo Velocity Max. En cuanto a autonomía, la versión RWD logra hasta 510 kilómetros con carga completa y la AWD, 303 millas (unos 488 kilómetros). En dimensiones, mide 4826 mm de largo y su distancia entre ejes es de 2946 mm. Para 2027, incorpora nuevos colores exteriores como Sandstone, según la información oficial para el mercado estadounidense.

Otro modelo es el Lyriq, también 100% eléctrico, que para 2027 cuenta con una batería de 102 kWh. Su versión RWD desarrolla 365 HP y 441 Nm, mientras que la AWD alcanza 515 HP y 610 Nm. La variante deportiva Lyriq-V ofrece hasta 615 HP en modo Velocity Max. Su autonomía llega a 525 kilómetros en la versión RWD y 513 kilómetros en AWD con carga estándar. Mide casi 5 metros de largo (4996 mm) y su distancia entre ejes es de 3094 mm. Para 2027, suma la toma de carga bajo el estándar NACS, además de nuevos colores y tapizados de lujo.

Finalmente, el Vistiq es un SUV eléctrico más grande con tres filas y capacidad para siete pasajeros. Tiene dos motores eléctricos con tracción integral y 615 HP en modo Velocity Max, con torque de 881 Nm. Su batería es de 102 kWh y su autonomía estimada es de 491 kilómetros. Este modelo mide 5220 mm de largo y su distancia entre ejes es de 3099 mm. También incorpora para 2027 la carga NACS y añade colores exteriores exclusivos junto con un interior Premium Luxury con tapizados en negro y detalles contrastantes.