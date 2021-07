Ricardo Montaner se declaró fan de La Sole en La Voz Argentina: "Nadie canta parecido a ti"

Ricardo Montaner emplea toda su oratoria para convencer a los participantes a sumarse a su equipo, pero esta vez, buscó disuadir a La Sole con elogios para que Candelaria Zeballos lo elija a él.

El una nueva edición de La Voz Argentina, el talent show que es furor en el mundo entero y que llegó a puro éxito a Telefe, Soledad Pastorutti se llevó una gran sorpresa cuando, al momento de batallar por ganarse a una talentosa participante, Ricardo Montaner la llenó de elogios y se declaró su fan... Aunque solamente fue para disuadirla.

Candelaria Zeballos tiene 20 años y es oriunda de Mendoza. Con una impactante interpretación del inolvidable de Whitney Houston “I Have Nothing”, la participante dejó a los coaches cautivadísimos ya que, apenas cantó el estribillo, Ricardo Montaner quien pulsó el botón rojo para convocarla y, segundos después, lo siguió Soledad Pastorutti.

“No puedo evitar darme vuelta porque lo hiciste muy bien. Cuando empezó a crecer la canción dije: ‘Guau’. No se me vino a la mente otra cosa que apretar el botón e invitarte a mi equipo”, expresó La Sole. “Te felicito porque elegiste una canción difícil: la cosa puede salir muy mal o muy bien. No hay intermedios. Es tirarse a la pileta y no saber si hay agua. Pero lo hiciste con mucha agua, nadaste tranquila”, explicó la cantante de Arequito.

Pero antes de que Candelaria pudiera responderle a la folklorista, Montaner se plantó con una extraña estrategia para convencerla de que no se vaya al Team Sole. "Quiero hacer un paréntesis antes de referirme a ella. Sole, yo desde siempre, desde que empezó tu carrera, te he seguido y me declaro fan tuyo y de todas las cosas que has hecho en tu carrera", arrancó el intérprete de "Cachita".

"Yo creo que nadie, nadie canta parecido a tí. De las cosas más impresionantes que un artista tiene que tener es eso, marcar la diferencia desde el estilo. Te conocí como compañera, como vecinita de silla y he aprendido, no solamente a respetar cada vez que das una opinión, sino a quererte mucho", continuó el cantante dejando a La Sole cada vez más perpleja.

"Tienes una hermosa familia, un marido que me cae espectacular y tu equipo también... Pero esta te la voy a pelear. Con tal de ganármela a ella yo me pongo de rodillas desde aquí hasta la iglesia de Luján", lanzó mientras Candelaria estaba tan risueña como impactada por la sentida exposición del coach.

“Son más de 40 kilómetros, eh. Ojo con la rodillas”, bromeó La Sole, pero el papá de Mau y Ricky se demostró imparable. “Llegaré un poco cansado, me voy a casa de Luciano Pereyra a tomar un poco de agua, a comerme un asadito, a cantar algo con él. Y me regreso otra vez, también de rodillas, con tal de ganármela”, insistió Montaner.

La respuesta de Candelaria se hizo esperar pero fue contundente: “Me encantaría compartir contigo este viaje”, expresó, optando por el experimentado cantante, quien, de regreso a su asiento, se encontró con un reproche de su colega: “Quiero verte yendo a Luján”, amenazó Soledad.