Una ex MasterChef Celebrity fue convocada para La Academia: "Estoy super agradecida"

Te contamos qué famosa que participó de MasterChef Celebrity confirmó que fue recientemente tentada a sumarse a La Academia de Showmatch.

Tanto la primera como la segunda temporada de MasterChef Celebrity fueron un éxito absoluto para Telefe y también para todos los participantes, que vieron sus niveles de popularidad crecer sin pausa. En las últimas horas, una de las famosas que más lejos llegó en la segunda edición confirmó que fue convocada para sumarse a La Academia de Showmatch, que busca replicar el éxito de su rival del canal de las pelotitas. A quien le ofrecieron formar parte del certamen conducido por Marcelo Tinelli es Sol Pérez.

La gran popularidad que la ex chica del clima amasó en MasterChef la llevaron a convertirse en una de las panelistas del reciente regreso de Nosotros a la mañana a la pantalla de El Trece. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Sol Pérez confirmó que fue convocada para sumarse a La Academia de Showmatch. "Me llegó la propuesta para ir a La Academia, la verdad que estoy muy contenta, es un programa que me gusta, consumo, estoy súper agradecida", confió la modelo.

Intrigados, Ángel de Brito y su panel quisieron saber para cuándo era la propuesta, si era para algún ritmo en particular y si ya tenía asignado un bailarín. "Me dijeron, me hablaron, todavía es como una charla de si hay ganas o no hay ganas. Me dijeron de acá… no se si puedo decirlo o no… de acá a un tiempito", confió Pérez, algo dubitativa sobre si ya podía hablar al respecto o si tenía que guardar silencio por el momento.

"Hay que ver cuestiones de horarios, nosotros laburamos acá muy temprano, y después tengo el noticiero a la tarde, la facultad, se me complica el tema de horarios porque es un programa que necesita un montón de tiempo de ensayo, más allá de lo que se ve al aire", agregó la panelista de Nosotros a la mañana, que se mostró extremadamente agradecida con la oportunidad. Luego, de Brito le consultó si haría un reemplazo, como los que se hicieron en el último tiempo por distintos motivos.

"Me encantaría sino puedo hacerlo por cuestiones de horarios más que nada, poder participar de algún lugar, tal vez en algún ritmo o con un reemplazo, que por ahí uno se puede acomodar más, ensayar en algún horario tipo 5 de la mañana, pero que sabes que es algo temporal, no que es de acá a que termine el año", analizó Sol Pérez ante la pregunta del conductor de Los Ángeles de la Mañana. "Veremos qué pasa", concluyó la ex MasterChef Celebrity, que tras su paso por el certamen gastronómico vio crecer de forma inusitada su popularidad.