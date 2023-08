Murió Silvina Luna: la desgarradora despedida de Gustavo Conti

Silvina Luna atraviesa horas críticas por su estado de Salud. Gustavo Conti publicó un dramático mensaje en sus redes sociales y preocupó a todos los seguidores.

Silvina Luna murió este jueves 31 de agosto luego de permanecer en estado crítico debido al cuadro de hipercalcemia que derivó en una insuficiencia renal aguda, como consecuencia de los tratamientos estéticos que le realizó Aníbal Lotocki en 2011. Su amigo y excompañero de Gran Hermano Gustavo Conti publicó un triste mensaje en sus redes sociales para despedirla y conmovió a sus seguidores.

Silvina Luna se encontraba internada en el Hospital Italiano desde junio debido a las complicaciones en su cuadro, que se agravaron en las últimas horas. La familia de la modelo y actriz decidió quitarle la asistencia respiratoria y esperar que su situación siga los caminos naturales, desenlace que llegó en pocas hroas. En ese contexto, Gustavo Conti utilizó una vez más su cuenta de Instagram para realizar una despedida.

"Siempre te amamos siempre vamos amarte, vivimos por los mismos caminos …siempre juntos siempre en mi corazón por que elegimos ser familia", escribió Gustavo Conti junto a la publicación de una foto en la que está Silvina, él, su pareja Ximena Capristo y el hijo de ambos.

Cerca del mediodía, Jorge Rial anunció en Radio 10: “Todo lo que vamos a contar es esto, esta decisión familiar obviamente de desconectar a Silvina. Lamentablemente esto acaba de suceder. Nada, está en manos de Dios, o lo que vos creas”. Minutos antes de las 14 horas, el abogado de Silvina, Fernando Burlando, confirmó la noticia de forma oficial a Florencia de la V, quien hizo el anuncio más triste en Intrusos, programa emitido por América TV. La triste noticia provocó una gran cantidad de reacciones de parte de celebridades y figuras de los medios de la comunicación que la conocían.

La vida y carrera de Silvina Luna

Nacida en la ciudad de Rosario, el 21 de junio de 1980, Silvina se abrió paso en la industria del espectáculo gracias a su recordada participación en Gran Hermano 2, reality de 2001 donde se consagró subcampeona. La popularidad de la casa más famosa de la televisión argentina, le valió una extensa trayectoria en la televisión y el teatro de revistas, convirtiéndose en una de las figuras más requeridas de esos años.

Como actriz de telenovelas y ficciones, Silvina tuvo participaciones en Poné a Francella, Los Roldán, Amor en Custodia, Casados con Hijos, Son de Fierro y Las Estrellas, entre otras producciones. En teatro formó parte de los elencos de las comedias y revistas La noche de las pistolas frías, El champán las pone mimosas, Más que amigos, Cirugía para 2 y Explosivos, entre otras. Además, fue convocada como panelista en los ciclos de televisión Zapping, condujo Fox para todos entre 2013 y 2014, bailó en la pista de ShowMatch y fue una de las participantes de El Hotel de los Famosos en 2022, bajándose de la competencia por sus problemas de salud.

La vida de Silvina Luna dio un trágico vuelco en 2010, luego de que el doctor Aníbal Lotocki le realizara una cirugía estética de glúteos. En el procedimiento, Lotocki le inyectó a la modelo metil metacrilato en su cuerpo y ese fue el inicio de sus problemas de salud. La intervención no salió bien y Silvina sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, por lo que demandó al médico.

En una de sus últimas apariciones en televisión, Silvina visitó LAM (América TV) y relató: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya. Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis (...) Hay momentos de aceptación y hay momentos en donde me despierto y digo ‘no, estoy viviendo una pesadilla’”.