Fue policía, albañil y dejó todo para bailar en lo de Marcelo Tinelli: "Me daba vergüenza"

Una de las figuras del certamen de La Academia abrió su corazón y contó cuál fue su pasado lejos de las pistas. Marcelo Tinelli ahora cuenta con él, quien es el partenaire de Mariana Genesio Peña en el certamen emitido en ShowMatch.

Diferentes historias de vida se juntan en programas de televisión de tal magnitud como ShowMatch, en donde varios participantes se enfrentan para ir por el título de La Academia (ex Bailando por un Sueño). Entre ellos, hay un protagonista que supo ser albañil, policía y hasta vivió muy alejado de la República Argentina, más precisamente en Medio Oriente. Él es Rodrigo Jara, el partenaire de Mariana Genesio Peña que decidió dejarlo todo para ser parte del certamen de Marcelo Tinelli.

En diálogo con Teleshow, Rodrigo Jara reveló su historia de vida: "Mientras estaba en la policía, yo había empezado a bailar a los 20 años. De chico me dediqué a las artes marciales, hice boxeo, rugby. Bailar siempre me gustó, pero me daba vergüenza. Hasta que empecé a tomar clases de salsa y ahí me empecé a adentrar en la danza".

"Cuando largo la policía, le empiezo a dar mucho más bola, quería hacer algo con la danza. Mientras, me mantenía haciendo otros trabajos porque de la danza nunca pude vivir, por ejemplo, me metí en una empresa de seguridad privada y después en un depósito descargando camiones. Hacía cualquier cosa con tal de sobrevivir y pagarme las clases. Y después empecé a laburar con mi viejo de albañil", agregó Rodrigo Jara, quien tiempo después tendría una oportunidad imperdible que le permitiría llegar, entre otras cosas, a la televisión argentina.

Con alegría, Jara agregó: "Me salió la oportunidad de entrar en una compañía de salsa profesional, que se estaba preparando para participar en el mundial de 2013, que se hacía en Puerto Rico. Ensayamos, entrenamos, nos matamos, fuimos al mundial y salimos campeones. A partir de ahí, al año siguiente me sale la oportunidad de ir a trabajar afuera, en Medio Oriente. Estuve en Egipto, Jordania y Dubai, durante dos años en una compañía de entretenimiento. Ahí empecé a vivir de la danza".

Cómo llegó Rodrigo Jara a ShowMatch, al Bailando y a La Academia

"En 2019 trabajé con casi todas las parejas del Bailando como asistente y de paso me hicieron participar en un par de ritmos. Después surgió la posibilidad de hacer una audición para entrar al programa. En 2020 la hice y quedé, pero pasó lo de la pandemia", explicó Rodrigo Jara. Sin embargo, pese a que pensó que no seguiría ligado a LaFlia producto del coronavirus, una nueva noticia tocó su puerta.

Recordando lo sucedido hace pocos meses, el bailarín sentenció: "Se me cruzó en un momento la posibilidad de que no volviera a pasar, pero me mantuve con mucha fuerza de voluntad entrenando todo el año. Y mientras, daba clases online de salsa, bachata y zumba. Y por suerte este año me llamaron para la audición otra vez, volví a quedar y me tocó este equipo, que es el mejor que me pudo haber tocado porque son dos genios. Mariana es un amor de persona y súper laburadora".