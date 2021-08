Atacaron brutalmente a La Bomba Tucumana y hay preocupación en ShowMatch: "¡No me toques!"

En las últimas horas, el nombre de Gladys "La Bomba" Tucumana se volvió tendencia en el mundo del espectáculo. Luego de que se barajara la posibilidad de que participara en ShowMatch, la cantante fue agredida brutalmente en la calle. No sólo fue insultada sino que también recibió algunos golpes. En el ciclo conducido por Marcelo Tinelli temen que no pueda decir presente en el programa.

En un video muy confuso, se puede ver cómo increparon a la artista en la vía pública. Mientras se sacaba algunas fotos con la gente, la mediática recibió insultos y fue amenazada por una mujer, quien no dejó de provocarla y agredirla. Las imágenes fueron difundidas por Crónica TV, en el marco del programa "El Run Run del Espectáculo".

"Chau, nena, chau, nene", decía "La Bomba" Tucumana en el video. Luego, y tras recibir algunos comentarios hirientes, intentaron pegarle a la artista, quien exclamó: "¡No me toques!". Parte de la multitud que se encontraba en la calle intervino y le pidió a la mujer agresora: "Dejala que siga caminando. Abrí camino".

Tras unos minutos de absoluta tensión, Gladys amenazó a la mujer que la estaba insultando y que intentaba golpearla: "Volá porque sino me peleo con vos a las piñas acá. Sos vos la que me viene a querer pegar acá, tara...". La agresora se defendió y le respondió: "¿Qué venís a hablar de mi hija?". "Chau, andate, chau", le marcó la cantante, quien intentó marcharse de aquella situación.

¿Por qué se desató el conflicto? Hasta el momento, no hay novedades al respecto. De hecho, y según comentó Lio Pecoraro en Crónica TV, "La Bomba" Tucumana no quiso dar explicaciones acerca de lo sucedido y prefirió mantener el perfil bajo para no exponer absolutamente nada. ¿Será que no quiere tener complicaciones con la producción de ShowMatch?

Luego de la renuncia de Ángela Leiva en ShowMatch, la producción de El Trece evaluó la posibilidad de contratar a Gladys "La Bomba" Tucumana para tomar el lugar que dejó la joven cantante. De hecho, Ángel de Brito -miembro del jurado y conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana), publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que dio a entender que la artista de cumbia tropical podría ser el reemplazo.