¿Qué integrante de Showmatch interpretará a Alberto Fernández?

Alberto Fernández será uno de los políticos que imitarán en Politchef, el segmento humorístico del programa de Marcelo Tinelli

Cada vez falta menos para que Showmatch vuelva a la televisión argentina. El ciclo conducido por Marcelo Tinelli volverá a tener una sección más enfocada al baile que decidieron denominar La Academia, pero también tendrá una parte de llena de humor, como en las viejas épocas del programa que supo llevar al conductor a la popularidad masiva. Entre los humoristas, uno de los que regresará es Fredy Villarreal, que confirmó que interpretará a Alberto Fernández y también a Mauricio Macri.

En charla con Por si las moscas en La Once Diez/Radio de la Ciudad, el humorista develó a los políticos que encarnará en Politchef, la sección humorística de Showmatch. Villarreal aseguró que no tenía ganas de interpretar a dos de los políticos más importantes del país pero que cedió ante el pedido del mismo Marcelo Tinelli. "Una de las cosas por las que no me gusta hacer personajes políticos es que la gente puede pensar que tenés pensamientos tendenciosos. Te ponen de un lado u otro de la grieta", detalló el humorista sobre sus reservas para encarnar a dos de las máximas figuras políticas argentinas actuales.

De todos modos, Villarreal se mostró muy contento con la nueva sección humorística de Showmatch y opinó sobre Politchef: "Me parece una idea buenísima, que los políticos hagan sus platos, algunos sabiendo y otros no. Sumándonos a estas tendencias de los programas de cocina que ahora se vienen". “Lo escucho todos los días, a toda hora. Me voy a dormir todas las noches mirando conferencias y entrevistas”, contó el cómico sobre cómo se prepara para interpretar al Presidente.

"Yo no me considero imitador, porque hay quienes realmente se dedican a eso. Tienen mucha facilidad para sacar las voces y las caras. Pero voy a hacer una caricatura", precisó el actor de cómo será su interpretación de Macri y Fernández, que también adelantó que se encuentra en pleno proceso de prueba de las máscaras. "No quiero hacer un retrato de él, quiero hacer una caricatura", definió Villarreal.

Sus días con COVID

"La pasé muy mal", aseguró el humorista en Por si las moscas cuando le consultaron por los días que pasó cuando tuvo coronavirus. Villarreal continuó con su explicación haciendo una autocrítica: "El médico me dijo que me tengo que cuidar muchísimo y por momentos siento que abusé de una inmunidad que creo tener y es como si me quisiera tomar una revancha con el virus".

"Siempre fui un estúpido inconsciente. Me hago el macho, pero en un momento el virus me tuvo contra las cuerdas", admitió el artista que debió ser internado en terapia intensiva en octubre pasado cuando su cuadro por coronavirus se agravó. "Tenía un 50% de probabilidades de vida. Me lo dijeron al final, porque tenía una neumonía bilateral", contó ya recuperado.