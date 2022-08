La inesperada confesión de Adrián Suar sobre una posible serie de la vida de Cristina Kirchner

El actor y productor Adrián Suar rompió el silencio y se refirió a la posibilidad concreta de hacer una serie sobre la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El actor, productor y director Adrián Suar lanzó una sorprendente noticia de cara a su futuro laboral, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de hacer una serie o película en torno a la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Alguien la va a contar", deslizó el gerente de programación de El Trece.

Mientras disfruta las mieles del éxito por su debut como director de cine en 30 noches con mi ex, una comedia romántica que está siendo un verdadero coloso de entradas vendidas, Suar habló sobre las posibilidades de encarar una producción sobre la vida de Cristina Kirchner y, en diálogo con Claudio Villarruel en Detrás de lo que vemos (Radio Splendid), remarcó: "Me parece interesante, totalmente".

“Creo que alguien la va a contar. Tiene historia, tiene mucho para contar, cómo no va a tener, para hacer su vida, no tengo dudas que tiene mundo: de dónde vino, a dónde llegó… Conozco poco de su infancia, más allá de su vida pública. No tengo dudas de que alguien lo vaya a contar”, agregó.

Aunque hizo hincapié en que a cualquier productor le gustaría contar la historia de vida de Cristina, Suar indicó que todavía no es el momento para llevarla a la pantalla grande o chica. “Todavía es muy reciente para contar una historia de una líder política como es Cristina Fernández, pero creo que alguien lo va a contar”, aseveró.

30 noches con mi ex: cómo es la comedia romántica de Adrián Suar sobre la salud mental

En la descripción oficial del film, se puede leer: “Mientras resurgen los sentimientos encontrados entre ambos, y con la necesidad de contención emocional de fondo, la convivencia se convierte en un sube y baja emocional que los hará vacilar entre el amor y lo que llevó al fin de la pareja. Una tormenta perfecta llena de irreverencias, incidentes con los vecinos, arrebatos sexuales y un comportamiento público poco convencional, que los hará vivir una verdadera odisea, divertida, desopilante y con mucho amor”.

Para abordar esta película correctamente, Suar se contactó con profesionales de la salud mental. “He trabajado con un terapeuta que me ha acompañado durante muchos años dándome el asesoramiento para no equivocarme con temas delicados. Sobre todo porque hay mucha estigmatización; hoy la psiquiatría moderna tiende a la externación”, explicó en diálogo con el programa Nuestra Tarde (TN).