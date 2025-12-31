Final de Stranger Things: a qué hora se podrá ver en Argentina.

Llegó el momento del adiós definitivo a Hawkins. Netflix estrena hoy el capítulo 8 de la quinta temporada de Stranger Things, el episodio que cierra para siempre una de sus series más emblemáticas. El lanzamiento fue diseñado como un evento global en plena previa de Año Nuevo, con estreno simultáneo en todo el mundo y horarios unificados según cada región para garantizar que los fans vivan la despedida al mismo tiempo.

A qué hora se estrena el final de Stranger Things en Argentina

En el país, el episodio final estará disponible desde las 22 de este miércoles 31 de diciembre. El horario se explica por la política habitual de la plataforma, que libera sus contenidos originales a las 17 del Pacífico (PST), lo que en Argentina se traduce a las 22.

Horarios confirmados en otros países

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 22 hs.

Venezuela, Bolivia y Caribe: 21 hs.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20 hs.

México y Centroamérica: 19 hs.

Estados Unidos: 17:00 (PST) / 20:00 (EST).

España: 2 hs del jueves 1 de enero.

La despedida de Stranger Things fue estratégica y escalonada, buscando extender la expectativa hasta el último día del año:

Primer bloque: fines de noviembre.

Segundo bloque (episodios 5, 6 y 7): 25 de diciembre.

Episodio final (capítulo 8): 31 de diciembre.

Esta estructura convirtió la temporada en uno de los eventos más vistos del cierre del 2025, manteniendo a la audiencia conectada durante todo diciembre.

Qué se espera del último capítulo

Los hermanos Duffer adelantaron que el final tendrá formato cinematográfico, con duración extendida y cierre épico. Con Vecna como antagonista central, el destino de Hawkins se define en una última batalla donde los protagonistas deberán unirse para evitar el colapso definitivo de la realidad.

La promesa es cerrar los arcos narrativos abiertos desde la primera temporada y despedir emocionalmente a los personajes que acompañaron a una generación entera.

¿Habrá sexta temporada de Stranger Things?

La respuesta es no. Ni los Duffer ni Netflix tienen planes de continuar la historia principal. Desde la creación de la serie, el arco narrativo fue pensado para concluir en la quinta temporada. No es una cancelación, sino un final planificado. Prolongar la trama, señalaron los creadores, habría forzado conflictos y debilitado el impacto del desenlace, además de chocar con el crecimiento natural del elenco.

Aunque la historia central termina aquí, el mundo de Stranger Things permanecerá activo a través de spin-offs en desarrollo con nuevas historias y personajes, una serie animada en producción, proyectos editoriales, incluida una novela sobre Nancy Wheeler. Además, ya está en cartel Stranger Things: The First Shadow, la obra teatral precuela que continúa presentándose con éxito en los Estados Unidos.

Stranger Things se despide como serie después de casi una década de impacto cultural, estética reconocible y personajes que marcaron a público de distintas edades. Pero su universo seguirá respirando en otros formatos. Esta noche, a las 22, los fans argentinos tendrán cita obligada con Hawkins por última vez.