Dolor en Netflix: murió un histórico actor de Breaking Bad y Better Call Saul

Murió uno de los actores más codiciados de Netflix y dejó un gran vacío en el mundo de las series y televisión. De quién se trata y por qué falleció.

Una de las figuras que brilló en Netflix murió el jueves 3 de agosto, hecho que causó gran conmoción en el universo de las series y películas. El actor tenía 83 años, se encontraba en el Hospital Mt. Sinai de la ciudad de Nueva York y participó nada menos que en dos ficciones míticas como Breaking Bad y Better Call Saul.

El fallecimiento del actor fue el jueves pero la noticia comenzó a difundirse durante el transcurso del viernes 4 de agosto. Se trata de Mark Margolis, quien interpretó el famoso papel del antiguo capo mafia de la droga en Albuquerque Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul, entre otros papeles importantes a lo largo de su carrera.

Mark Margolis dejó una huella imborrable no solo por lo que hizo en la serie protagonizada por Bryan Cranston como Walter White. Estuvo en Scarface, Hannibal, American Horror Story y decenas de producciones más. La noticia sobre su muerte fue anunciada por su hijo Morgan Margolis.

Gracias al papel de Héctor Salamanca, Margolis ganó un premo Emmy en 2012 por su actuación en Breaking Bad, donde trabajo dos años entre el 2009 y 2011. Mientras que por otra parte, estuvo durante cinco temporadas en Better Call Saul. Ambas series todavía se encuentran disponibles en Netflix.

Mark Margolis murió a los 83 años

