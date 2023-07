Cuándo es la temporada final de Attack on Titans: la fecha de estreno de la serie

Tras varios años de éxito, este popular y reconocido anime se despedirá. Cuándo se estrenará la última entrega de Attack on Titans.

El mundo del anime podrá conocer la definición de una exitosa producción que tras 10 años presentará su gran final. Teniendo en cuenta esta situación, todos los fanáticos en el mundo de esta imperdible propuesta estarán muy ansiosos, ya que la producción de manga japonesa anunció la fecha del estreno de su última entrega. Cuándo se lanzará el tramo final de Attack on Titans.

Ataque de los Titanes o Shingeki no Kyojing, nombre por el que la conocen sus fanáticos, regresó a las pantallas para despedirse de toda la audiencia a la que cautivaron durante años. En esta oportunidad darán cierre de una historia de tres amigos en un animé que antes de mitad de año hizo una entrega especial. En esta oportunidad, Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Armin Arlert van a tener que juntarse para así poder superar varias dificultades. Al menos eso es lo que adelanta el tráiler oficial del capítulo definitivo: Attack on Titan: The Final Season - The Final Chapters Special 2.

Para los detalles de este gran final, el estudio MAPPA fue el encargado de todos los aspectos relacionados con la animación. Por ahora la fecha no está confirmada de forma oficial, pero se espera que durante octubre y diciembre ya se encuentre disponible. Tampoco se mencionó información con respecto a la duración que tendrá esta pieza, pero es probable que sea la más larga y cautivadora de todas.

En redes sociales, la cuenta oficial de Shingeki no Kyojin publicó el tráiler que contará con un ansiado enfrentamiento entre Eren y los guerreros de Paradis. En esta oportunidad, el protagonista de este reconocido anime deberá convencer a sus mejores amigos para destruir a Marley y evitar que realice futuros ataques.

Como se puede apreciar en el adelanto, Eren es atravesado por una fuerza y se ha llevado gran parte de su nación para alcanzar el núcleo. En esta travesía, está respaldado por un ejército competente con guerreros muy fuertes, pero esto no será su única preocupación ya que tendrá que hacer lo posible para que el enemigo no genere más consecuencias. Teniendo en cuenta este escenario, los ex compañeros de Eren tendrán un rol muy importante en la batalla definitiva.

Tras su éxito, esta producción se despedirá con la consideración de muchos fanáticos como una de las mejores de la historia. No solo en su versión papel logró conquistar a sus seguidores sino también en la TV. Probablemente todas estas incidencias puedan verse por medio del stream de Crunchyroll.