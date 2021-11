Adriana Aguirre rompió el silencio y habló de su affaire con Diego Maradona: "Estaba enamorada de él"

La reconocida actriz y vedette que brilló en los '80 contó su verdad y desmintió la escena que le dedicaron en la serie de Amazon Prime Maradona: Sueño bendito. "No tienen derecho a exhibirme de esa manera".

Si bien en un principio se creyó que la vedette que aparece como la primera amante de Diego Maradona en la serie de Amazon era Yuyito González, irrumpió en la polémica la vedette Adriana Aguirre y reveló que dicho personaje se basa en ella. Enojada con la serie, la actriz de teatro de revista contó su verdad: "Él me dijo que estaba solo".

En diálogo con el magazine Nosotros a la mañana (El Trece), Aguirre aseguró ser ella la vedette que la bioserie de Amazon Prime Video que encarna Romina Ricci: aquella escena en la que se conocen en una fiesta, para festejar el pase de Diego Maradona a Boca, y es Guillermo Coppola quien los presenta y propicia el posterior encuentro sexual de la vedette y el futbolista. Claro que tras confesar que la mujer de la peluca carré rubia que aparece en Maradona: Sueño Bendito es ella, Adriana Aguirre se mostró molesta por la imagen que mostraron de ella.

“Me parece un horror, hay una ley que protege la intimidad de las personas que nunca se cumplió ni se cumple en este país. Yo entiendo que es una ficción, que no se utiliza mi nombre, pero soy igual, esa risita así, esa peluca rubia. ¿Sabes lo que me indigna? Primero, yo no era bolichera. Segundo, no andaba besándome con los hombres en los boliches y tercero, yo no lo conocí a Diego de esa manera”, aseguró la vedette. Entonces, el periodista de espectáculos Carlos Monti, una de las figuras del programa, le preguntó si efectivamente tuvo una relación circunstancial con Diego Maradona, a lo que la vedette disparó: “Lo dejo a tu criterio, tomalo como quieras. Yo no voy a hablar de la intimidad de un hombre que no está en este momento. Si él estuviera, seguro diría la verdad porque no tenía filtro”.

Lo que sí admitió Adriana Aguirre es que “en aquel momento jugaba futbol femenino y eso nos unía. Para mí ha sido, es y será el más grande de todos los tiempos”, al tiempo que remarcó sobre su representación en Maradona: Sueño Bendito “No fue así la relación. Yo siempre fui una lady, una señora donde en aquel momento era todo muy glamoroso. No me representa”. Tras confirmar que el personaje de Mónica Bang que aparece en el tercer episodio de Maradona: Sueño Bendito es ella, Adriana Aguirre se defendió asegurando que por aquella época estaba soltera. Si bien reconoció que alguna historia hubo entre ellos, “Si fue una relación transitoria, eso pertenece a mi vida privada. Yo por qué tengo que estar hablando de la década del ‘80, era una mujer soltera que podía hacer su vida como quisiera. Yo no iba a besuquearme a los boliches como si fuera una p… barata. Eso no es cierto. Tampoco como me muestran haciendo el amor vestida con las plumas", expresó furiosa.

Además agregó "No tienen derecho a exhibirme de esa manera. Me hubiera gustado que lo hagan como realmente era, una señora” . Y cuando Monti volvió sobre el tema sobre su relación con Diego Maradona quiso saber si se vieron una sola vez. “No, una sola vez no. A veces uno tiene una relación afectiva con una persona por admiración. Mi admiración y cariño hacia él todavía sigue existiendo”, reconoció emocionada. Pero como si esto fuera poco, cuando le preguntaron si ella se había enamorado de Diego Maradona, la respuesta de Adriana Aguirre no se hizo esperar y con un pícaro “Sí”, rápidamente prefirió cambiar de tema.