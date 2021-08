Verónica Monti, ex de Sergio Denis, presa por robar zapatos en un shopping

Pasó la noche en la comisaría y este lunes deberá prestar declaración. Según testigos, intentó llevarse dos pares de calzado sin pagar y sonaron las alarmas del local del Alto Palermo.

Durante la tarde del domingo, una conocida periodista fue detenida y acusada de robar dos pares de calzado en un local del Alto Palermo. La mujer en cuestión es Verónica Monti, más conocida por haber sido la última pareja del cantante Sergio Denis. De acuerdo a las fuentes policiales, ella intentó llevarse mercadería sin pagar envuelta en un tapado.

Según los voceros, la mujer, identificada por la policía como Verónica Monti (43), fue apresada ayer en flagrancia, pasó la noche detenida y este mediodía declarará ante la Justicia. El episodió ocurrió cuando la última novia del cantante fallecido el 16 de marzo del año 2020 fue atrapada ayer a la tarde a la salida de una zapatería en el shopping Alto Palermo.

De acuerdo a lo relatado por las fuentes, Monti habría intentado llevarse sin pagar dos pares de calzado y fue descubierta por una vendedora, que alertó al personal de seguridad. Además, al momento de retirarse del negocio con un bulto tapado con un abrigo, comenzaron a sonar las alarmas, agregaron los voceros.

La mujer fue detenida y trasladada a la Comisaría 14A , donde pasó la noche y hoy a las 12 declarará en el Juzgado Criminal y Correccional 26, acusada de tentativa de robo en flagrancia, añadieron los informantes.

La novia de Sergio Denis puso en duda la muerte del cantante

Sergio Denis falleció el 15 de mayo de 2020 luego de una larga lucha. El cantante cayó al vacío en un recital brindado en la ciudad de Tucumán, y este accidente le dejó secuelas que terminaron siendo fatales. Sin embargo, su pareja Verónica Monti lanzó una teoría inesperada sobre el deceso del cantante. En diálogo con Paparazzi, reveló: "Se fue en medio de una pandemia, me parece muy particular".

“Resistió mucho más de lo que dijeron los especialistas, por algún motivo no quería irse. Se fue en medio de una pandemia, me parece muy particular, me llama la atención del momento en que murió”, aseguró Monti, quien recibió la noticia del fallecimiento por medio de una persona no tan cercana a su entorno.

“Me enteré por un amiga en común del colegio, que me avisó temprano y la verdad ya venía masticando el deceso de Sergio, porque sabía que no había más chances de seguir viviendo. Era un simple estar, la peleó y mucho”, enfatizó quien estuvo al lado del cantante durante sus últimos días consciente.