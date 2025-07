Adiós a correr: cómo es la caminata japonesa, el método para hacer ejercicio que recomiendan los expertos.

Correr no es la única actividad que los expertos en salud recomiendan. La camina japonesa, que se volvió viral durante los últimos meses, es una propuesta mucho más sencilla de mantener en el tiempo y que requiere menos desgaste físico, pero que a su vez, tiene increíbles beneficios para la salud. Los asiáticos son conocidos en todo el mundo por su cultura de la salud, sus hábitos saludables en torno a la alimentación y el deporte y su gran sabiduría sobre el cuerpo humano. Es por esto que esta caminata es la nueva manera de hacer ejercicio que recomiendan los expertos. No se trata de una moda fitness más, sino de una técnica respaldada por la ciencia.

Si alguna vez te pasó que empezaste a salir a correr, pero nunca lograste ser constante, no te preocupes. Esto es algo que les pasa a muchas personas, y aunque no lo creas, existen otras maneras de mover el cuerpo que dan los mismos resultados para la salud. La caminata asiática, mucho más fácil de sostener y que lleva menos tiempo a la semana, es una excelente opción. En síntesis, se trata de un entrenamiento de caminata de alta intensidad de 30 minutos. Es ideal para los que no tienen tanto tiempo, trabajan y/o estudian, o bien tienen hijos y un hogar que mantener con horarios muy acotados.

Cómo funciona la caminata japonesa

"Primero, caminás rápido durante tres minutos (alrededor del 70% de tu capacidad aeróbica máxima). Luego caminás lento durante tres minutos (alrededor del 40% de tu capacidad aeróbica máxima). Repetís esos intervalos hasta completar 30 minutos", explica un artículo del medio Real Simple, especializado en salud.

Para corroborar este método, los investigadores que crearon esta rutina hace casi 20 años la probaron en adultos que tenían, en promedio, 63 años. Los resultados fueron sorprendentes: quienes realizaron la caminata cuatro veces por semana tuvieron una presión arterial más baja en comparación con quienes no la hicieron. La rutina japonesa de caminata se volvió viral en TikTok, y el coach Eugene Teo explicó que es una excelente forma de sumar pasos diarios.

"Entrené para la REAL SIMPLE Women’s Half Marathon en 2024 y me gustó tanto correr que seguí haciéndolo durante un tiempo, hasta que lo dejé hace algunos meses. Los intervalos rápidos eran lo suficientemente largos como para que me sintiera desafiada, pero no tanto como para que tuviera que parar antes de que terminaran. Tener tiempo de recuperación estuvo buenísimo, porque no terminé tan cansada como normalmente me siento después de correr", explicó.

Sin embargo, reconoció que le llevó un poco de tiempo que su ritmo cardíaco bajara lo suficiente para llegar al 40% de su capacidad aeróbica. "Por ejemplo, a veces tardaba medio intervalo en bajar, pero como me sentía recuperada, igual seguía con los tres minutos. Eso sí: tenés que llevar cuenta del tiempo, ¡no podés desconectarte mentalmente! Para facilitarlo, programé la rutina en mi Apple Watch, así recibía alertas cuando era hora de cambiar de intervalo", advirtió.

Además, es perfecto para las personas que se aburren rápido, explica la experta. "A mí, caminar al mismo ritmo durante 30 minutos me resulta aburrido. Pero igual volví a hacer ese entrenamiento para comparar cómo se sentía frente a la caminata japonesa, en cuanto a ritmo cardíaco promedio y distancia recorrida. Según mi reloj, ambos métodos dieron resultados similares", sumó. Lo mejor de esta caminata es que solo lleva 30 minutos al día y podés hacerlo estés donde estés.