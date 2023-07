Por $2000: un municipal salteño fue condenado por hacerle "el cuento del tío" a una vecina

Una mujer fue estafada por un empleado municipal cuando quiso pagar una deuda impositiva. La condena que recibió el delincuente

Un empleado municipal de Salta fue condenado luego de estafar con el cuento del tío a una vecina que quiso pagar un impuesto. La Unidad de Delitos Económicos Complejos intervino en el casó Sala 5 del Tribunal de Juicio le dio una pena de dos años de prisión.

De acuerdo a lo consignado por el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal de la provincia norteña, la denunciante fue al Centro Cívico Municipal para abonar un impuesto atrasado de la hija y allí fue referida a un empleado llamado "Rolo", quién le prometió llevar a cabo la gestión.

Este municipal, identificado como Ramón Fidel Paz, le informó que la deuda ascendía a $5.820 y le explicó que no lo convenía pagar con tarjeta porque tendría intereses. Fue así que le propuso que le entregue dos mil pesos en efectivo y él se encargaría de abonar la boleta.

La mujer regresó a su casa para buscar el dinero, ya que sintió confianza del empleado. Minutos después, la mujer volvió al palacio municipal y le pidió un recibo. El sujeto le prometió le entregaría la boleta sellada. Sin embargo, ante el paso el tiempo y ante la falta de respuesta, la denunciante se presentó en el Centro Cívico para pedir una explicación y allí le dijeron que "Rolo" estaba de licencia médica y que no se había registrado ningún pago a su nombre.

Tras presentar la denuncia, la Justicia avanzó con la causa y el pasado miércoles se dictó el veredicto. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal de Salta en la audiencia multipropósito en la que Ramón Fidel Paz fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento condicional por ser autor del delito de concusión. Además, el juez Marcelo Rubio de la Sala 5 del Tribunal de Juicio le impuso reglas de conducta.

El delito de concusión se encuentra previsto en el artículo 266 del Código Penal e implica usar en beneficio propio el dinero o bienes exigidos a otra persona con abuso del cargo. "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden", establece el Código Penal Nacional.

Cuanto del tío: le robaron 20 mil dólares a una jubilada

Una mujer de 82 años se convirtió en una nueva víctima de estafadores que bajo el cuento del tío le robaron 20.000 dólares. El hecho ocurrió este jueves en la ciudad de Santa Fe cuando la damnificada recibió un llamado telefónico en el que un "familiar" le advirtió que el dólar se iba a desvalorizar.

"Hola mamá, estás bien?", fue la pregunta que le hizo un hombre que se hizo pasar por el hijo de la jubilada. La señora cayó en la trampa y comenzó a dialogar con el delincuente, quien le dijo que el dólar blue se iba a devaluar y que el gerente de su sucursal bancaria iba a pasar a retirar el dinero por su domicilio para cambiarlos.

El estafador contaba con datos precisos, como sus rutina y las entidades bancarias de las que es clienta. Fue así que accedió al pedido y minutos más tarde, la víctima entregó el dinero a través de la ventana de su garaje a un hombre que se hizo pasar por un empleado bancario.

Según consignó Aire de Santa Fe, este tipo situaciones se vienen repitiendo desde hace semanas entre los vecinos de la cuadra. De hecho, la cuñada de la anciana estafada, contó los estafadores llamaron cinco minutos antes. La metodología se repite, los delincuentes se contactan vía telefónica y se hacen pasar por un familiar cercano. "Hola tía? ", fue el saludo que recibió en este caso la mujer que no reconoció a su interlocutora. "Pero vos no sos Marcela— relató la mujer— La voz tuya no es", le respondió. Tras consultar sobre su estado de salud, y que la supuesta sobrina respondiera de manera errónea, le cortó.