Romina Pereiro afirmó que Rial se fue a vacunar a Miami por presión de su familia

Después del viaje de Jorge Rial a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus, personajes como Yanina Latorre o Nacho Viale salieron a cruzarlo por su decisión. Si bien el conductor de TV Nostra explicó que viajar a Miami "no era lo que quería", su esposa, Romina Pereiro no sólo lo defendió sino que aclaró que la decisión del periodista fue impulsada por su familia.

Al igual que en otras oportunidades desde el inicio de la pandemia de coronavirus, semanas atrás, la nutricionista le rogó a su esposo que priorizara su salud y no concurriera a América TV a fin de cuidarse tal como lo contó en Mañanas Públicas, programa de la TV Pública del que forma parte. “No es un momento para las personas que tienen alguna complicación, él tiene factores de riesgo asociados, todavía no está vacunado. Hablo por mí y por sus hijas”, definió Pereiro.

Es en esta línea que Romina aclaró recientemente el rol de su marido en la decisión que le valió todo tipo de críticas. "Ya se vacunó. La verdad es que la estábamos pasando mal. Él, yo, la familia. Todos. Estábamos muy nerviosos", compartió en diálogo con Paparazzi. "Me convertí en un ogro en un punto", bromeó. "Ya estaba muy preocupada. No soy de ser así, pero de alguna manera quería cuidarlo y por suerte lo convencí para que vaya", agregó en aclaración a lo que generó el repentino viaje del periodista a la ciudad balnearia estadounidense.

El cronista de Paparazzi quiso ir por más y le preguntó si la decisión fue del histórico conductor de América TV o de su familia. "Casi que lo obligamos. Bueno, la palabra obligamos por ahí es fuerte. Pero es cierto que le insistimos mucho, mucho. Desde que se abrió esa posibilidad me pareció que estaba bueno, y creo que está bien que la gente que se pueda vacunar afuera lo haga", afirmó la nutricionista.

A continuación, sobre las críticas que recibió Rial por hacer lo que acusó con anterioridad, su esposa explicó: "A él creo que no (le importan las críticas). A mí me afectan. Yo sufro más que él. El con toda la experiencia que tiene creo que no les da tanta bolilla. Yo lo defiendo, soy su esposa, pero no pensamos en todo lo mismo y cuando tengo algo para decírselo, lo hago. Pero en privado, no públicamente".

Por último, Romina aclaró que si no acompañó a su esposo en su repentina escapada fue porque "era un viaje por un tema de salud, no por vacaciones". "Yo acá tengo mucho trabajo, tengo pacientes, también están mis hijas. Mucho para acomodar un viaje ahora. Ya nos iremos de vacaciones en otro momento", completó.