La Romana, en la costa sur de República Dominicana, se convirtió en el punto de partida de una nueva propuesta para recorrer el Caribe en crucero durante todo el año. El MSC Opera comenzó a salir desde ese puerto en noviembre de 2026, con itinerarios de siete noches y la posibilidad de combinar dos viajes consecutivos para extender la travesía a dos semanas.

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Cómo son los cruceros por el Caribe que salen de La Romana: los destinos

La nueva programación del MSC Opera prevé salidas semanales desde La Romana, los lunes. La compañía ofrece recorridos de siete noches y opciones de 14 noches mediante la combinación de dos cruceros consecutivos, según informó MSC Cruceros.

No todas las travesías visitan las mismas islas, pero entre los destinos anunciados para el conjunto de la programación figuran:

Martinica: una de las posibilidades es Fort-de-France, con sus calles y mercados.

Antigua y Barbuda: el itinerario puede incluir una parada en Antigua, conocida por sus playas.

Islas Vírgenes Británicas: entre los destinos posibles se encuentran Virgin Gorda, donde están las formaciones rocosas de The Baths, y Tortola.

Isla Catalina: las salidas incluyen una escala en Catalina Sugar Beach, de acuerdo con la naviera.

La experiencia abordo del MSC Opera combina el acceso a destinos exclusivos con una propuesta más íntima, complementada por una amplia oferta gastronómica, de entretenimiento y de bienestar. Tanto si los viajeros desean relajarse en el MSC Aurea Spa, disfrutar en familia en el parque acuático infantil y los clubes para niños, o mantenerse en forma en el gimnasio equipado con tecnología Technogym, el crucero tiene algo que ofrecer a cada tipo de huésped.

Qué es Catalina Sugar Beach y qué se puede hacer allí

Catalina Sugar Beach es un sector de playa renovado en isla Catalina, frente a la costa de La Romana. La isla es un monumento natural protegido y la escala forma parte de la propuesta del MSC Opera para sus pasajeros. La escala permite conocer un tramo de la isla, pero no equivale a disponer de varios días en República Dominicana.

La naviera anuncia servicios de playa, gastronomía frente al mar y actividades como esnórquel y paseos en catamarán. También ofrece la posibilidad de hospedarse en cabañas privadas. La disponibilidad y el costo de esos servicios pueden variar: conviene consultar cuáles están incluidos y cuáles requieren reserva o pago adicional antes de contratar.

Qué hacer en La Romana antes o después del crucero

Una forma de extender el viaje es combinar la navegación con una estadía en República Dominicana. MSC comercializa opciones Stay & Cruise que contemplan alojamiento antes o después de la travesía; los servicios de cada paquete deben verificarse en la cotización concreta.

Entre los paseos posibles se encuentran:

Altos de Chavón , una villa de calles empedradas y arquitectura inspirada en poblados mediterráneos, con vistas al río Chavón.

, una villa de calles empedradas y arquitectura inspirada en poblados mediterráneos, con vistas al río Chavón. Explorar la zona de Bayahíbe y sus playas.

Realizar excursiones a la Cueva de las Maravillas o a las islas cercanas.

Antes de armar el recorrido, vale confirmar horarios, entradas, traslados y tiempo disponible, especialmente si el paseo coincide con el día del embarque.