Rodrigo Lussich cargó contra Ricardo Montaner: "¿por qué él tendría que tener algún tipo de privilegio?"

El periodista acusó al intérprete de "Cachita" de querer tener privilegios luego de sus posteos en contra de las restricciones para evitar el avance de la variante Delta en la Argentina.

Luego de que el cantante Ricardo Montaner lanzara un fuerte descargo en contra de las restricciones por el coronavirus en la Argentina, el periodista Rodrigo Lussich apuntó sin piedad contra el cantante. Al aire de El show de los Escandalones, el conductor compartió una picante reflexión sobre el absurdo reclamo del jurado de La Voz Argentina.

Luego de estar varado en Miami, junto a sus hijos Mau y Ricky, Ricardo Montaner cuestionó las medidas que debía cumplir tras llegar a la Argentina para evitar la transmisión de la variante Delta de Coronavirus en nuestro país. “¿Vivo en un país libre? Llevo casi una semana encerrado solo. La guardia del barrio: ¿estás vacunado? Sí, dos vacunas. ¿Tienes prueba PCR? Sí. ¿Cuántas? 3 por semana. Ok, debes estar 7 días aislado y ojo con hablar con alguien porque se le pega. Así se vive en Argentina”, denunció Montaner a través de su cuenta de Twitter.

Inmediatamente, el cantante que está en la mira de los internautas hace rato recibió distintas respuestas de los usuarios de la red social del pajarito en las que cuestionaban la irresponsabilidad de sus dichos en el marco de una pandemia mundial. Ahora bien, frente al escándalo que se generó en las redes, el periodista Rodrigo Lussich le echó más leña al fuego en El Show de los Escandalones en América TV y realizó un fuerte descargo.

En primer lugar, el periodista Daniel Ambrossino "hay una legislación que dice que, después de llegar al país de viaje, tenés que hacer la cuarentena. Vos caés en las generales de la ley, no sos VIP como para no hacerla", lanzó en referencia a Montaner. Por su parte, desde el panel del programa de América TV, Celeste Muriega defendió al jurado de La Voz Argentina al señalar que el malestar de Montaner se debía que no pudo estar cerca de su hija Evaluna en su cumpleaños número 24, pero, inmediatamente, Amrossino insistió con su punto y cargó sin piedad contra el cantante.

"El país se perdió de cumpleaños y de casamientos. No ha lugar a la queja berreta. En este caso no. Si llegás al país tenés que hacer la cuarentena como todos", insistió al tiempo que Rodrigo Lussich cargó con todo: "Si bien es argentino de nacimiento, es un extranjero en la Argentina y tiene que estar bajo ciertas normas que tienen que cumplir todas las personas que vuelven del exterior".

En un mismo sentido, Lussich señaló: “Bastante fácil ya se la hacen al dejarlo entrar y salir todo el tiempo teniendo en cuenta que la pandemia aún no ha cesado". "Entonces, ¿por qué él tendría que tener algún tipo de privilegio? Ya de por sí los tiene al poder entrar y salir del país con tanta naturalidad”, disparó.

"Tan contento no estaría con lo que dijo porque borró todo por lo que lo habían puteado", ironizó el periodista. "Él se queja de los haters pero, al mismo tiempo, borró los posteos", completó el periodista ya que debido al revuelo que generaron sus publicaciones, Montaner las eliminó de su cuenta de Twitter.