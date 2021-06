La dramática experiencia paranormal de Rodrigo Lussich: "Sentí que me moría"

Rodrigo Lussich sorprendió en América TV y reveló una increíble experiencia paranormal luego de tener un accidente en el que casi pierde la vida.

En las últimas horas, Rodrigo Lussich ofreció un testimonio sumamente increíble en la pantalla de Intrusos, por América TV. Luego de lo que Teresa Calandra reveló en PH Podemos Hablar, ciclo exitoso conducido por Andy Kusnetzoff, el periodista contó una escalofriante experiencia paranormal que afrontó en uno de los momentos más complicados de su vida. "Sentí que me moría", manifestó.

Ante la mirada atenta de Adrián Pallares, Paula Varela, Virginia Gallardo y Marcela Baños, Lussich relató lo que le ocurrió hace algunos años en una de sus habituales salidas para pasear a su mascota: "Yo estaba con el perro, mi anterior labrador que falleció de viejito, que se trenza con un dálmata. Yo estaba en la calle, en plena primavera".

El periodista que lleva adelante la sección de "El Show de Los Escandalones" indicó que su perro se peleó con otro en la calle. Para evitar la disputa, decidió intervenir, aunque todo se descontroló: "Pongo la pierna para separarlos y el dálmata me muerde en la arteria femoral. Yo pude haberme desangrado en minutos. Estaba paralizado por la situación, sentía que me moría. No podía hacer nada. Era como una canilla abierta, me estaba desangrando".

Pese al dramático momento, y de manera inesperada, Lussich señaló que una persona apareció para socorrerlo: "Dios no quiso llevarme en ese momento. No era mi hora. Yo tenía un pullover en los hombros. Alguien apareció de la nada, porque yo no reaccionaba, me desanudó el pullover, me hizo un torniquete y me salvó la vida".

Tras la compleja situación, el conductor de Intrusos indicó que nunca pudo encontrar a la persona que lo asistió y, al día de hoy, no sabe de dónde salió: "Cuando miré a mi alrededor a ver quién me había ayudado, esa persona había desaparecido. Creer o reventar". Y reconoció: "No se me hubiera ocurrido jamás hacer un torniquete con ese pullover. Alguien me hizo el torniquete en la pierna y me salvó la vida literalmente, porque la ambulancia tardó en llegar".

Asimismo, Lussich opinó que la ayuda que recibió debió tener que ver con algo paranormal o divino, difícil de explicar: "Un ángel de la guarda, alguno de mis abuelos. Yo no he perdido gente más cercana que ellos. Alguien bajó, me puso el torniquete y me salvó".

La experiencia paranormal de Teresa Calandra que sorprendió a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar

Luego de que Teresa Calandra contara en detalle lo que le ocurrió con su cuñada, quien se encontraba en coma, Andy Kusnetzoff le consultó: "¿Qué hiciste? ¿Le hablaste? ¿Hay que liberarla?".

Teresa Calandra: "Estar en ese momento, hablarles y ayudarlos a entrar. Es muy importante. Pude hacerlo con ella. A los dos días tenía que presentar este evento y no sabía cómo tenía que hacer. Agarré una foto de ella, que cada vez que viajo me la llevo, y dije: 'Bueno, Giuli, nos vamos juntas. Me tenés que ayudar a que presente este evento importante'. Tuve que salir y enfrentarme con más de 1.500 personas y yo tenía que hacer un duelo. Muchas veces, a los artistas y comunicadores nos tocan hacer cosas... hay que salir y la gente no tiene por qué saber por qué pasamos lo que pasamos"

Andy Kusnetzoff: "Vos dijiste recién lo de la vida y la muerte, que fuiste y volviste".

Teresa Calandra: "Sí, tuve un síncope. Pensé que había sido un desmayo, pero después me llamó Víctor Sueiro y me dijo: 'Contame el sueño que tuviste'".

Andy Kusnetzoff: "Claro, Víctor Sueiro era la autoridad en ese tema".

Teresa Calandra: "Sí, tenía un montón de testimonios. Yo creía que había sido un sueño. Después, los médicos me dijeron que absolutamente había tenido un síncope. Yo venía de presentar el festival de Luis Miguel, tenía que presentar los copetes para la TV Pública. Había estado en Puerto Madero y con frío. Le dije a mi marido que tomé mucho frío presentando el show. Me dijo que tomara una pastilla. Me desperté a las 6 de la mañana y me sentía muy mal. Fui despacio al baño. Me miré en el espejo y vi como los televisores de antes que hacían (NdeR: moviendo los dedos y representando el apagado de un televisor antiguo). Me arrodillé y cuando vi que me pasaba eso, abrí la puerta del baño, escuché una voz como si fuera un hilo. Y dije: 'Gonzalo'. ¿Qué sentí yo? Que me despegaba de mi cuerpo, estaba vestida de blanco, entraba a la gracia de Dios. Esa luz que es difícil de explicar la sensación de felicidad, de placer, es algo que no querés volver. Hay una mano que me recibía. Sé la cara de quién era perfectamente. Había una luz total y en el fondo había un túnel".

Andy Kusnetzoff: "¿Había alguien conocido que te esperaba? ¿Un familiar o un conocido?".