En los últimos días trascendió que Rocío Oliva había renunciado a Polémica en el Bar, el programa conducido por Mariano Iúdica en América TV. Este lunes, el conductor habló con revista Pronto e intentó bajarle el tono a la polémica tras asegurar que la salida de la ex pareja de Diego Maradona se debía a que quería estudiar periodismo. De todos modos, el productor Gustavo Sofovich hizo lo suyo y acusó a Oliva haber "desaparecido", y aseguró que le cerraba las puertas del programa. Sin embargo, para poner blanco sobre negro, Rocío se presentó en el programa para aclarar la situación.

"Tenía ganas de estar, de verlos a todos, de aclarar las cosas. En ningún momento yo me fui mal de este canal ni mucho menos. Al contrario, estoy súper agradecida. Quizás hay cosas que no se saben, yo había charlado el lunes con Gustavo, con vos (Iúdica), y con Liliana Parodi, donde les conté todo", comenzó la ex futbolista en su descargo.

"Me encanta estar acá. Nunca la pasé mal, nos hemos matado de risa. Es importante aclarar por qué me voy: el 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo", explicó al tiempo que celebró estar "muy entusiasmada" con su nuevo proyecto. "Sé que me va a servir para mi futuro, para lo que quiero, porque quiero seguir creciendo", remarcó.

En este sentido, la rubia fue consultada respecto al tema Maradona que tantas idas y venidas le implicó al programa y le respondió a Iúdica pese a que sus últimas declaraciones no hayan sido las mejores: "Vos me lo has dicho, que antes era más espontánea. Cuando se hablaba (en el programa) el tema de Diego me pinchaba un poquito". "No puedo ser tan objetiva con ese tema, fue mi pareja durante siete años, internamente me pasan muchas cosas", agregó.

"Lo único que influyó en esta decisión es que empiezo a estudiar", insistió. "Tengo 30 años, quiero progresar, quiero estar en los medios y hacerlo bien. No sentarme acá y decir me enteré tal cosa", lamentó. "Yo quiero hacer mi camino. Diego fue mi ex, quiero hacer mi carrera sin hablar de Diego. Si no fuera por la facultad, seguiría en Polémica", concluyó.