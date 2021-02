Escandalosa aparición del diseñador en las redes sociales.

Tras el fallecimiento de Carlos Saúl Menem el pasado 14 de febrero, muchas fueron las personalidades de la farándula y de la política argentina que se manifestaron sobre el deceso del ex presidente. Sin embargo, uno de los mensajes que más trascendencia tuvo fue el de Roberto Piazza. Lejos de mostrarse empático por la muerte del dirigente riojano, el diseñador festejó lo acontecido y aseguró: “La mejor noticia que recibí en esta pandemia".

"Murió al fin este sorullo asqueroso; corrupto y asesino. ¡Lo gracioso es que el Diablo no tiene más espacio para albergar políticos argentinos. ¡Muy bueno! No manden flores, manden cactus”, sentenció el modisto, quien adjuntó una imagen del difunto ex presidente Menem en la que se puede leer su famosa frase "no los voy a defraudar" con el "no" tachado.

En tanto, los restos de Carlos Saúl Menem descansan junto a los de su hijo Carlos Menem Jr. en el Cementerio de La Tablada y su hija Zulemita se ha mostrado realmente afligida por el deceso de su padre. Si bien su estado de salud fue deteriorándose cada vez más hasta llegar a un desenlace anunciado, la protagonista aseguró no estar preparada para esta irreparable y significativa pérdida en su familia.

La muerte que golpea a Marcelo Tinelli: "Siento una gran tristeza"

El fallecimiento de Carlos Saúl Menem sorprendió a los argentinos. Durante la mañana del domingo 14 de febrero, el político riojano murió a los 90 años de edad, internado en el Sanatorio de Los Arcos y tras batallar contra un delicado estado de salud. Varias fueron las personalidades que lo despidieron a través de las redes sociales. Entre ellas, el conductor y empresario televisivo Marcelo Tinelli exhibió un mensaje sentido y cargado de emotividad ante una pérdida que lamentó públicamente.

"Siento una gran tristeza por el fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Carlos Menem. Todo mi afecto y cariño a su familia, especialmente a sus hijos y a Zulema", fueron las palabras de Tinelli, quien contó en varias oportunidades con la presencia del ex presidente en VideoMatch. Ya sea en el estudio o en informes grabados, el político aportó su granito de arena en el ciclo de entretenimientos que marcó una época en la década de 1990.