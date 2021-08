Ricardo Montaner y su insólito mensaje anti cuarentena: “Así se vive”

El músico compartió una serie de tweets en alusión a los protocolos de sanidad establecidos en Argentina y derrapó.

El cantante Ricardo Montaner mostró su enojo en sus redes sociales tras haber arribado el país y verse en la obligación de aislarse los siete días correspondientes, impuestos por los protocolos de sanidad, para una mayor de seguridad ante la llegada de nuevas cepas del coronavirus a Argentina. A pesar de sus canciones sobre el amor colectivo y la espiritualidad, el músico mostró su faceta más individualista en un reciente hilo de Twitter que fue borrado al poco tiempo de su publicación.

“¿Vivo en un país libre? Llevo casi una semana encerrado solo. La guardia del barrio: ¿estás vacunado? Si, dos vacunas. ¿Tienes prueba PCR? Sí. ¿Cuántas? Tres por semana. Ok, debes estar siete días aislado y ojo con hablar con alguien porque se le pega. Así se vive en Argentina”, expresó la voz de Tan Enamorados y así sacó a relucir su costado más anti cuarentena. Acostumbrado a la dinámica de Miami, ciudad donde reside con su familia, y sin percatarse de que el sistema sanitario nacional no soportaría una alta suba de casos, Montaner no dudó en criticar las medidas del gobierno.

Luego, el coach de La Voz Argentina continuó con sus quejas por no poder disponer de sus libertades individuales y por ser obligado a hacer el sacrificio de quedarse en su casa una semana, ya que el PCR negativo que recibió podría ser falso, como ha ocurrido numerosas veces. “Ningún país del planeta trata así la emergencia del coronavirus. Como en todo, la política se faranduliza y la farándula se politiza. Gracias por todo. Seguimos viendo por televisión La Voz Argentina. Tampoco he visto a mis hijos Mau y Ricky que están en el barrio de al lado. ¿Raro, no?”, concluyó.

Contundente respuesta de Mercedes Morán

Hace algunas semanas, la actriz Mercedes Morán escribió en Twitter: “Me aburre la familia”, en referencia a La Voz. A los pocos minutos, Montaner salió a atacarla en los comentarios, porque asumió que se trataba de un insulto hacia él y sus hijos. “El otro día hablaba con Marlene (su mujer) del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”.

Ayer, Morán estuvo como invitada en un ciclo radial y expresó al respecto: “Me sorprendió que él estuviera tan atento a comentarios, la verdad es que me pareció increíble. Fue un malentendido. Sacado de contexto se puede pensar que hablaba de su familia, pero yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general, en tono de joda. Después le puse que lo adoro, porque a esta gente más que quererlos, hay que adorarlos”.