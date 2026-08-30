Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 30 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 16 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del sorteo de hoy, te contamos un dato que muchos jugadores pasan por alto: además del pozo principal por aciertos de bolillas, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes increíbles. ¿Cómo participar? ¡Muy fácil! Usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Ese número es tu llave para ganar uno de estos premios adicionales, así que nunca tires tu boleta sin revisar todo. Revisá cada rincón de tu cartón, porque la suerte puede estar escondida en ese código que a simple vista parece un simple detalle. ¡Seguí atento al liveblog para conocer los resultados completos!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que la suerte no aparece de la nada: el sorteo se realiza con un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25, y de allí se extraen 15 bolillas que definen los ganadores.
Además, el Telekino es un juego poceado: el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron durante la semana. Por eso, a mayor venta, mayor pozo. Mientras tanto, repasá tu boleta y tené a mano tu cartón: la previa ya está en marcha.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de hoy, te contamos que el color del cartón no es un detalle menor. Cada domingo, el cartón tiene un tono distinto (verde, azul, violeta, etc.) y eso sirve para identificar a qué sorteo pertenece, evitando confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, con el número de cartón se sortean premios especiales como autos, casas y viajes. Así que ya sabés: revisá bien el color y el número de tu cartón mientras llega la hora del sorteo.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes usando el número de serie único impreso en tu cartón. ¡Nunca tires tu boleta sin revisar todo! Puede que el premio esté en tus manos y todavía no lo sepas.