Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 30 de agosto

¿De dónde salen los números?

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que la suerte no aparece de la nada: el sorteo se realiza con un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25, y de allí se extraen 15 bolillas que definen los ganadores.

Además, el Telekino es un juego poceado: el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron durante la semana. Por eso, a mayor venta, mayor pozo. Mientras tanto, repasá tu boleta y tené a mano tu cartón: la previa ya está en marcha.