Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 27 de septiembre

El Pozo Vacante

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el pozo vacante es una de las instancias más atractivas del juego. El premio mayor, los 15 aciertos, suele salir con frecuencia, pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente.

Ese efecto puede transformar el sorteo en un pozo hiper millonario y romper récords. Por eso, en esta previa, conviene tener la boleta a mano y seguir la transmisión: la ansiedad crece, pero la chance sigue intacta hasta que se canten todos los números.