Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 27 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 7 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el pozo vacante es una de las instancias más atractivas del juego. El premio mayor, los 15 aciertos, suele salir con frecuencia, pero cuando una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente.
Ese efecto puede transformar el sorteo en un pozo hiper millonario y romper récords. Por eso, en esta previa, conviene tener la boleta a mano y seguir la transmisión: la ansiedad crece, pero la chance sigue intacta hasta que se canten todos los números.
Hace 22 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números del Telekino?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores de la jornada, te contamos que el Telekino se sortea extrayendo 15 bolillas de un bolillero que contiene 25 bolillas numeradas del 01 al 25. Cada sorteo es un momento de suspenso puro, pero detrás hay un mecanismo simple y transparente.
Además, es un juego poceado: el monto de los premios no es fijo, sino que depende directamente de cuántos cartones se vendieron esa semana. Por eso, a mayor participación, mayor puede ser el pozo para los afortunados.
Así que, mientras la ansiedad crece y esperamos los números oficiales, ya sabés de dónde salen: de un bolillero con 25 números y de una comunidad que juega. ¡Suerte a todos!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios menores: 11 a 15 aciertos
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino de este domingo 27 de septiembre, en El Destape te contamos un dato clave para controlar tu boleta: no hace falta pegar los 15 números para ganar.
Si tenés 11, 12, 13 o 14 aciertos, también te llevás premios en efectivo. Y cuanto más aciertos sumes, mayor será el monto a cobrar. Los premios menores pueden transformar una jugada sencilla en una alegría inesperada.
Así que tené la boleta a mano y seguí la transmisión en vivo. En cuanto el sorteo arroje los números oficiales, vas a poder chequear tus aciertos y saber si te espera un premio.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Pozo Vacante
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el premio mayor (los 15 aciertos) sale muy seguido. Pero si una semana no hay ganadores, el pozo queda vacante y se acumula para el domingo siguiente.
Eso puede generar pozos hiper millonarios y romper récords. Así que, mientras se sortean los números, controlá tu boleta y seguí la previa con atención: la ansiedad se calma apenas aparezcan los resultados oficiales.