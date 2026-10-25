Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 25 de octubre

¿Qué significa el Color del Cartón?

Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato clave para calmar la ansiedad de la previa: el color del cartón no es casual.

Cada domingo, el cartón del Telekino tiene un color distinto, como verde, azul o violeta. Ese color sirve para identificar a qué sorteo pertenece cada boleta y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.

Además, el número del cartón también se usa para los premios especiales del Telekino, como autos, casas y viajes. Así que, mientras llegan los números, revisá bien tu boleta y tené a mano el color del domingo.