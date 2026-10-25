Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 25 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
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Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no se juega solo con las bolillas: además del sorteo tradicional por aciertos, todos los domingos sortea premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes usando el número de serie único impreso en tu cartón. ¡Nunca tires tu boleta sin revisar todo!
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¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato clave para calmar la ansiedad de la previa: el color del cartón no es casual.
Cada domingo, el cartón del Telekino tiene un color distinto, como verde, azul o violeta. Ese color sirve para identificar a qué sorteo pertenece cada boleta y evitar confusiones con cartones de semanas anteriores.
Además, el número del cartón también se usa para los premios especiales del Telekino, como autos, casas y viajes. Así que, mientras llegan los números, revisá bien tu boleta y tené a mano el color del domingo.