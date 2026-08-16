Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante del Telekino, los números del Rekino, los ganadores de los 15 aciertos y el color del cartón.
Resultados del Telekino de hoy: controlá tu boleta del Domingo, 16 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Telekino y enterate si sos el nuevo millonario.
Hace 14 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
El Rekino: una segunda chance
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos un dato que muchos jugadores pasan por alto: en la parte inferior de tu cartón vas a encontrar los mismos 15 números impresos pero para participar de un segundo sorteo llamado Rekino. Si no ganaste nada arriba, el Rekino te da una segunda oportunidad de llevarte un pozo extra. ¡No descartes tu cartón hasta revisar bien!
Hace 29 minutos
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del sorteo de hoy, te contamos que el Telekino no solo premia los aciertos de bolillas: todos los domingos también sortea premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes usando el número de serie único que viene impreso en tu cartón. Antes de descartar tu boleta, revisá bien ese número: podés ser ganador sin haber acertado ninguna bolilla. ¡Nunca tires tu boleta sin revisar todo!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos un dato clave: además del sorteo tradicional por aciertos de bolillas, el Telekino sortea todos los domingos premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes. El ganador sale del número de serie único impreso en tu cartón. Así que ya sabés: nunca tires tu boleta sin revisar todo.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no solo reparte premios por aciertos de bolillas: todos los domingos también sortea premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes, usando el número de serie único impreso en tu cartón. Así que ya sabés: nunca tires tu boleta sin revisar todo. ¡La suerte puede estar en cualquier número!
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿De dónde salen los números?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores del Telekino, te contamos que el azar tiene su propio ritual: un bolillero con 25 bolillas numeradas del 01 al 25, de donde se extraen al azar 15 bolillas para definir el sorteo. Además, el Telekino es un juego poceado: el monto de los premios depende directamente de cuántos cartones se vendieron durante la semana.
Hace 1 hora
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
Premios con el número de cartón
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el Telekino no solo premia los aciertos de bolillas: todos los domingos también sortea premios espectaculares como autos 0km, camionetas o viajes increíbles. Para participar no hace falta acertar nada, solo tenés que tener en tu poder un cartón con su número de serie único, impreso en el propio boleto. Así que ya sabés: nunca tires tu boleta sin revisar todo hasta el último número.
Hace 2 horas
Telekino EN VIVO: la previa del sorteo millonario
¿Qué significa el Color del Cartón?
Mientras esperamos que salgan los números ganadores, te contamos que el color del cartón del Telekino no es decorativo: cada domingo utiliza un color distinto (verde, azul, violeta, etc.) para identificar a qué sorteo pertenece. Así se evitan confusiones con cartones de semanas anteriores. Además, con el número de cartón se sortean premios especiales como autos, casas y viajes. ¡Tené tu boleta a mano y seguí atento al liveblog!