Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles 9 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 7 minutos
Si te toca el Quini 6, la AFIP también festeja: enterate cuánto te queda del pozo millonario en la previa del sorteo
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario, pero antes de cantar victoria hay un detalle que tenés que saber: el premio anunciado no llega entero. La AFIP siempre se cobra su parte.
Ojo con el descuento de la AFIP
Si tu boleta gana el pozo mayor, la plata que anuncian no es exactamente la que vas a recibir. Por la Ley de Impuestos, retienen casi un 30%. ¿El resultado? De bolsillo te queda aproximadamente el 70% del total. No es ninguna estafa: es el sistema. Igual, con un pozo así, el 70% sigue siendo una razón de sobra para soñar.
Dejá tu pálpito
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la esperanza está en cada boleta. ¿Cuál es tu pálpito para esta noche? Dejanos tu número en los comentarios y contanos si esta vez el pozo se va o sigue creciendo.
Hace 23 minutos
¡Siempre Sale!: la modalidad del Quini 6 que esta noche paga sí o sí
¿Cómo funciona el Siempre Sale?
Esta noche, el Quini 6 pone en juego un pozo millonario con una modalidad que no falla: el Siempre Sale. Como su nombre lo indica, siempre hay ganadores. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco aparecen, lo levantan los de 4. Alguien se lleva plata sí o sí.
No te quedes afuera
El sorteo arranca a las 21:15. Dejanos tu pálpito en los comentarios y cruzá los dedos para que esta noche la suerte te sonría.
Hace 1 hora
¡No es magia, es Quini 6! Así se eligen las bolillas que te hacen millonario
Se viene otra noche de emoción
Esta noche, desde las 21:15, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que puede cambiarte la vida. Pero antes de que te imagines gastando la plata, te contamos un secretito: ¿cómo hace la suerte para elegir los números?
Todo pasa por el bolillero
Parece magia, pero es puro azar. El sorteo del Quini 6 se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Para ganar el pozo mayor de cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Así de simple y así de difícil.
Dejá tu pálpito
No hay fórmula mágica ni números que salgan más que otros. Cada bolilla tiene la misma chance de aparecer. Por eso, esta noche a las 21:15, lo único que manda es la corazonada. Contanos en los comentarios: ¿qué números van a salir? Dale, que el azar también escucha.
Hace 1 hora
Si te toca el Quini 6, la AFIP también festeja: enterate cuánto te queda del pozo millonario
¡Atención, soñadores!
Llegó la noche del miércoles y con ella el Quini 6, con un pozo millonario que invita a soñar. Pero ojo, soñadores: no te queremos pinchar el globo, solo avisarte que el premio no llega entero al bolsillo. La AFIP se prende al festejo con una retención de casi el 30%.
¿Cuánto queda?
Según la Ley de Impuestos, si ganás el pozo mayor recibís aproximadamente el 70% del total anunciado. Igual, con lo que queda, hay lugar para soñar en grande. El sorteo arranca a las 21:15 hs y queremos saber qué números rondan tu cabeza.
Dejá tu pálpito
¿Ya tenés tu boleta? ¿Pensás en la casa propia, en viajar o en forrar el colchón? Contanos tu pálpito en los comentarios. ¡Mucha suerte esta noche!