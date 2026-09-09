Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles 9 de septiembre

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario, pero antes de cantar victoria hay un detalle que tenés que saber: el premio anunciado no llega entero. La AFIP siempre se cobra su parte.

Ojo con el descuento de la AFIP

Si tu boleta gana el pozo mayor, la plata que anuncian no es exactamente la que vas a recibir. Por la Ley de Impuestos, retienen casi un 30%. ¿El resultado? De bolsillo te queda aproximadamente el 70% del total. No es ninguna estafa: es el sistema. Igual, con un pozo así, el 70% sigue siendo una razón de sobra para soñar.

Dejá tu pálpito

El sorteo arranca a las 21:15 hs y la esperanza está en cada boleta. ¿Cuál es tu pálpito para esta noche? Dejanos tu número en los comentarios y contanos si esta vez el pozo se va o sigue creciendo.