Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 30 de Septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 14 minutos
Quini 6: si pegás los seis, tu agenciero también se clava un premio y festeja como loco
No solo ganan los apostadores
Esta noche se juega el Quini 6 y la expectativa está que arde. El sorteo arranca a las 21:15 hs y hay un pozo millonario en juego. Pero atención: no solo festejan los que pegan los seis números. También hay un premio para las agencias.
¿Qué son los premios estímulo?
Cada agencia que vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: el agenciero o la agenciera que tuvo la mano bendita para vender ese boleto se clava una linda recompensa. Por eso, cuando sale el ganador, la fiesta es doble: la hace el apostador y también la agencia.
¿Ya tenés tu pálpito?
Así que ya sabés: si esta noche tu boleta sale campeona, no solo te cambia la vida a vos, también le alegra el día al kiosco o a la agencia donde la compraste. Dejá tu pálpito en los comentarios y jugala con fe. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 29 minutos
Quini 6: Tradicional y La Segunda, la dupla que te puede dar un pozo millonario esta noche
Tradicional vs. La Segunda: dos chances en una misma boleta
Cuando jugás al Quini 6, tus seis números entran automáticamente al sorteo Tradicional. Es el clásico, el de siempre, el que te hace temblar con cada bolilla.
Pero acá viene el dato que muchos no tienen en cuenta: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda. Sí, tal cual leíste: la misma jugada te da una nueva oportunidad de pegarle a un pozo millonario independiente.
¿La clave? Que no tenés que elegir entre uno y otro: podés jugar los dos y multiplicar la emoción. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que prepará el mate y la boleta.
¿Ya tenés tu pálpito?
Dejanos en los comentarios esos números que soñaste, los que te dictó el corazón o los que salen siempre. ¡Quién te dice que esta noche no suena el teléfono con la noticia que te cambia la vida!