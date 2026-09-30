Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 30 de Septiembre

No solo ganan los apostadores

Esta noche se juega el Quini 6 y la expectativa está que arde. El sorteo arranca a las 21:15 hs y hay un pozo millonario en juego. Pero atención: no solo festejan los que pegan los seis números. También hay un premio para las agencias.

¿Qué son los premios estímulo?

Cada agencia que vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: el agenciero o la agenciera que tuvo la mano bendita para vender ese boleto se clava una linda recompensa. Por eso, cuando sale el ganador, la fiesta es doble: la hace el apostador y también la agencia.

¿Ya tenés tu pálpito?

Así que ya sabés: si esta noche tu boleta sale campeona, no solo te cambia la vida a vos, también le alegra el día al kiosco o a la agencia donde la compraste. Dejá tu pálpito en los comentarios y jugala con fe. ¡Que la suerte te acompañe!