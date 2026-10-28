Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 28 de Octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 6 minutos
Quini 6: 46 bolillas, 6 aciertos y un pozo millonario para soñar despierto
¿Cómo se eligen los números?
El Quini 6 no tiene misterio: se ponen 46 números (del 00 al 45) en el bolillero y se extraen 6 bolillas. Para quedarte con el pozo millonario de cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las seis. Sí, leerlo es fácil; pegarle es otra historia.
Tu pálpito puede ser el bueno
Esta noche el sorteo arranca a las 21:15 hs y la ilusión ya se siente. ¿Tenés tus números fijos, jugás fechas de cumpleaños o te tirás un palito al azar? Dejanos tu pálpito en los comentarios y contale a la comunidad cuáles son tus seis de la suerte.
Hace 21 minutos
Quini 6: el Siempre Sale paga sí o sí y tu pálpito puede ser el gran golpe
El Siempre Sale es la modalidad del Quini 6 que te deja sonriendo aunque no aciertes los seis números. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas: si nadie pega los 6, el pozo millonario se reparte entre los que tienen 5 aciertos; y si tampoco hay, se divide entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
Así que ya sabés: el sorteo arranca a las 21:15 hs y la emoción está garantizada. Prepará tu boleta, revisá tus números de la suerte y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Cuáles jugás vos?
¿Te animás a tirar tu pálpito?
Contanos en redes qué números elegiste y seguí la previa del Quini 6. El Siempre Sale puede ser tu gran oportunidad de la semana.