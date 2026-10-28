Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 28 de Octubre

¿Cómo se eligen los números?

El Quini 6 no tiene misterio: se ponen 46 números (del 00 al 45) en el bolillero y se extraen 6 bolillas. Para quedarte con el pozo millonario de cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las seis. Sí, leerlo es fácil; pegarle es otra historia.

Tu pálpito puede ser el bueno

Esta noche el sorteo arranca a las 21:15 hs y la ilusión ya se siente. ¿Tenés tus números fijos, jugás fechas de cumpleaños o te tirás un palito al azar? Dejanos tu pálpito en los comentarios y contale a la comunidad cuáles son tus seis de la suerte.