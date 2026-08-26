Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 26 de Agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 5 minutos
Atento, apostador: así se eligen los números del Quini 6 (y no es magia)
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que te puede cambiar la vida. ¿Ya elegiste tus números? Si todavía no, prestá atención porque te contamos cómo hace el azar para elegir a los ganadores.
¿Cómo se eligen los números?
El misterio tiene respuesta: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que contiene 46 números, del 00 al 45. Ni más ni menos. Para ganar el pozo mayor en cualquiera de las modalidades (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas que salgan. Simple de decir, difícil de lograr, ¿no?
No te duermas que arranca a las 21:15
El sorteo comienza a las 21:15 hs, así que andá preparando la boleta. ¿Cuáles son tus números de la suerte? Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos: ¿le vas a dar manija a la tradición o jugás al instinto? ¡Suerte para todos!
Hace 20 minutos
¡El Quini 6 Siempre Sale: esta noche hay plata asegurada y tu pálpito puede ser el elegido!
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 juega con la modalidad Siempre Sale, así que preparate porque alguien se lleva la plata sí o sí. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, va para los de 4. ¿La viste? No hay vuelta que darle: el dinero cae en alguna boleta.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y el pozo millonario te está esperando. ¿Ya tenés tu número? Contanos en los comentarios: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? ¡Dale, animate, que la suerte está al horno!