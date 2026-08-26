Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 26 de Agosto

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que te puede cambiar la vida. ¿Ya elegiste tus números? Si todavía no, prestá atención porque te contamos cómo hace el azar para elegir a los ganadores.

¿Cómo se eligen los números?

El misterio tiene respuesta: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que contiene 46 números, del 00 al 45. Ni más ni menos. Para ganar el pozo mayor en cualquiera de las modalidades (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas que salgan. Simple de decir, difícil de lograr, ¿no?

No te duermas que arranca a las 21:15

El sorteo comienza a las 21:15 hs, así que andá preparando la boleta. ¿Cuáles son tus números de la suerte? Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos: ¿le vas a dar manija a la tradición o jugás al instinto? ¡Suerte para todos!