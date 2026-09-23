Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles, 23 de septiembre

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche se juega el Quini 6 y el pozo millonario ya hace ruido en todos lados. Si estás pensando en jugar, atento porque hay un detalle que te puede bajar de la nube. El sorteo arranca a las 21:15 hs y podés seguir todos los números en vivo.

La AFIP también juega

¡Ojo con emocionarte de más! Los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento por la Ley de Impuestos. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, ya que casi un 30% queda retenido por impuestos. Así que si soñás con comprar casa, auto o irte de viaje, mejor hacé las cuentas con el neto.

Dejá tu pálpito

Ahora que sabés esto, ¿te animás igual? Contanos en los comentarios qué números jugás y cuál es tu sueño si pegás el pozo millonario. Recordá que el sorteo arranca a las 21:15 hs. ¡Mucha suerte!