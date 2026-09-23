Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles, 23 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 11 minutos
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero la AFIP ya tiene su tajada
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche se juega el Quini 6 y el pozo millonario ya hace ruido en todos lados. Si estás pensando en jugar, atento porque hay un detalle que te puede bajar de la nube. El sorteo arranca a las 21:15 hs y podés seguir todos los números en vivo.
La AFIP también juega
¡Ojo con emocionarte de más! Los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento por la Ley de Impuestos. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, ya que casi un 30% queda retenido por impuestos. Así que si soñás con comprar casa, auto o irte de viaje, mejor hacé las cuentas con el neto.
Dejá tu pálpito
Ahora que sabés esto, ¿te animás igual? Contanos en los comentarios qué números jugás y cuál es tu sueño si pegás el pozo millonario. Recordá que el sorteo arranca a las 21:15 hs. ¡Mucha suerte!
Hace 26 minutos
Quini 6: el premio estímulo que hace festejar a los agencieros como si fueran los ganadores
¿Qué son los premios estímulo del Quini 6?
El Quini 6 no solo premia a los apostadores. Cuando una boleta pega los 6 aciertos del primer premio, la agencia que la vendió también se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores!
El sorteo de este miércoles arranca a las 21:15 hs. Así que ya sabés: calentá los números, revisá tu boleta y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Cuáles jugás?
Hace 1 hora
Quini 6: el premio estímulo que hace festejar al agenciero como si tuviera los 6 aciertos
¿Qué son los premios estímulo?
El Quini 6 no solo reparte plata entre los apostadores. También hay un mimo para las agencias que venden el ticket ganador del primer premio: se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo millonario. Sí, leíste bien: el kiosco o la agencia que te vendió la boleta también festeja, y a lo grande.
Por eso, cuando alguien pega los 6 aciertos, no solo hay abrazos del ganador: del otro lado del mostrador también saltan de alegría. Es un incentivo que premia la suerte de haber despachado el billete ganador.
Arranca la previa
El sorteo del Quini 6 arranca a las 21:15 hs. Ya podés ir calentando los números, revisando la boleta y armando la jugada soñada. ¿Cuál es tu pálpito para esta noche de miércoles? Dejalo en los comentarios y cruzamos los dedos juntos.
Que no se te escape
Mirá que el pozo millonario puede cambiar la vida de cualquiera, y de paso también la del agenciero que vendió el ticket. Tomate unos minutos, elegí tus números con fe y seguí la transmisión para no perder detalle.
Hace 1 hora
Quini 6: ojo, el pozo es millonario pero la AFIP se queda con una tajada
¿Soñás con el pozo millonario? Ojo con el descuento
Se viene un nuevo sorteo del Quini 6 y la cabeza ya empieza a volar. Pero antes de imaginar la casa, el auto y las vacaciones, hay un dato que te puede enfriar el champagne: los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento por la Ley de Impuestos.
Si pegás el pozo mayor, no vas a recibir todo lo anunciado. De bolsillo te queda aproximadamente el 70% del total, porque casi un 30% queda retenido por impuestos. Sí, la AFIP también juega su propio sorteo.
El sorteo arranca a las 21:15 hs
La cita es hoy: el Quini 6 se sortea a las 21:15 hs. Ya podés ir calentando los números, revisando la boleta y armando el ritual de la suerte.
¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos en comentarios esos números que no fallan, los sueños que te jugás y cuánto te gustaría ganar. ¡Que la suerte esté de tu lado!
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Quini 6: cómo se eligen los números y por qué tu pálpito puede pegar el pozo millonario
Quini 6: el bolillero ya está listo para la noche del miércoles
Che, ya falta nada: este miércoles 23 de septiembre se juega una nueva edición del Quini 6 y el pozo millonario está que arde. Si todavía no elegiste tus números, atento a cómo funciona el sorteo.
¿Cómo se eligen los números?
El mecanismo es simple pero tiene su mística: se sacan 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Para ganar el pozo mayor de cualquiera de las modalidades, ya sea Tradicional, Segunda o Revancha, tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Nada más, nada menos.
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que ya podés ir preparando tu boleta, tus cábalas y ese número que soñaste anoche. ¿Tenés fe en algún combo? Dejanos tu pálpito en los comentarios y que la suerte te acompañe.