Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 21 de octubre

¿Ya tenés tu pálpito para el Quini 6?

Este miércoles se juega el Quini 6 y el pozo millonario ya hace soñar a más de uno. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que prepará la boleta y andá pensando tus números.

Pero ojo con emocionarse de más: si pegás el pozo mayor, no todo lo anunciado llega al bolsillo. Por la Ley de Impuestos, los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento de casi 30%. Es decir, recibirías aproximadamente el 70% del total. ¡La AFIP también juega su propio sorteo!

¿Vos qué números tenés en mente? Dejanos tu pálpito en los comentarios y mucha suerte.