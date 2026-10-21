Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 21 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 17 minutos
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero la AFIP se queda su tajada
¿Ya tenés tu pálpito para el Quini 6?
Este miércoles se juega el Quini 6 y el pozo millonario ya hace soñar a más de uno. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que prepará la boleta y andá pensando tus números.
Pero ojo con emocionarse de más: si pegás el pozo mayor, no todo lo anunciado llega al bolsillo. Por la Ley de Impuestos, los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento de casi 30%. Es decir, recibirías aproximadamente el 70% del total. ¡La AFIP también juega su propio sorteo!
¿Vos qué números tenés en mente? Dejanos tu pálpito en los comentarios y mucha suerte.
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