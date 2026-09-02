Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 2 de Septiembre

La previa del Quini 6: qué son los premios estímulo

Esta noche, desde las 21:15, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario. Pero ojo: no solo los apostadores pueden salir festejando. Si la agencia donde jugaste vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos), se lleva un premio estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros celebran como si les hubiera tocado a ellos!

¿Ya tenés tu pálpito para esta noche? Tiralo en los comentarios y contanos si le jugás a la agencia de la esquina o a esa que te da buena vibra. El sorteo arranca puntual a las 21:15. ¡Que la suerte te encuentre jugando!