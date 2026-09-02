Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 2 de Septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
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¡El agenciero también gana con tu Quini 6! Conocé los premios estímulo
La previa del Quini 6: qué son los premios estímulo
Esta noche, desde las 21:15, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario. Pero ojo: no solo los apostadores pueden salir festejando. Si la agencia donde jugaste vende el ticket ganador del primer premio (6 aciertos), se lleva un premio estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros celebran como si les hubiera tocado a ellos!
¿Ya tenés tu pálpito para esta noche? Tiralo en los comentarios y contanos si le jugás a la agencia de la esquina o a esa que te da buena vibra. El sorteo arranca puntual a las 21:15. ¡Que la suerte te encuentre jugando!
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¿Matemática o corazonada? Así se eligen los números del Quini 6 que pueden hacerte millonario esta noche
¿Ya tenés tu pálpito?
Si estás por jugar, seguro alguna vez te preguntaste cómo se eligen los números que te pueden convertir en millonario. Acá va la posta: el sorteo saca 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45.
Para ganar el pozo millonario de la Tradicional, la Segunda o la Revancha, tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Así de simple (o de difícil, según como se mire).
El sorteo arranca esta noche a las 21:15 hs. ¿Tu pálpito va a estar? Dejalo en los comentarios y contanos: ¿los elegís por fechas, por sueños o a los ponchazos? 👇