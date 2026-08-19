Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 19 de Agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 15 minutos
¡Hay plata asegurada! El Quini 6 de esta noche no perdona: el Siempre Sale reparte sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario con una garantía que no falla: alguien se lleva la plata sí o sí. Con la modalidad Siempre Sale, si no hay aciertos de 6 números, el pozo se reparte entre los que hayan llegado a 5. Y si tampoco aparecen, pasa a los de 4. O sea, ¡siempre hay ganadores!
No te quedes afuera: dejá tu pálpito en los comentarios y contanos con qué números soñás esta noche. El sorteo arranca a las 21:15 hs y acá vas a poder controlar tu boleta apenas se conozca el resultado.
Hace 1 hora
¡Ojo, apostadores! El Quini 6 reparte millones y los agencieros festejan con ustedes: conocé el premio estímulo
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a encender la ilusión en todo el país. Además del pozo millonario que espera por los apostadores, hay un dato que muchos desconocen: ¿qué son los premios estímulo? Así como vos soñás con los 6 aciertos, las agencias que venden el ticket ganador del primer premio también se llevan una gran noticia: un premio estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores! El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que no te quedes afuera. Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos: ¿con qué números vas a intentar dar el batacazo esta noche?
Hace 1 hora
¡La suerte no es magia! Así se eligen los números del Quini 6
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que puede cambiarte la vida. Pero antes de que corras a marcar tus números, te contamos un secretito: ¿sabés cómo se eligen los números ganadores? No hay magia ni tongo: todo sale de un bolillero con 46 bolillas, numeradas del 00 al 45. Se extraen 6 bolillas al azar y, si acertás esas seis, te llevás el pozo mayor de la modalidad que juegues: Tradicional, Segunda o Revancha.
¿Cuestión de fe o de azar?
Algunos eligen fechas de cumpleaños, otros números de la suerte y muchos van a lo seguro con los clásicos. Pero la verdad es que el azar no distingue entre el 07 y el 42. Lo único que importa es que estés jugando cuando las bolillas empiecen a girar. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que todavía tenés tiempo de comprar tu boleta y dejar tu pálpito en los comentarios. ¿Cuál es tu número favorito? ¡Te leemos!