Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 19 de Agosto

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario que puede cambiarte la vida. Pero antes de que corras a marcar tus números, te contamos un secretito: ¿sabés cómo se eligen los números ganadores? No hay magia ni tongo: todo sale de un bolillero con 46 bolillas, numeradas del 00 al 45. Se extraen 6 bolillas al azar y, si acertás esas seis, te llevás el pozo mayor de la modalidad que juegues: Tradicional, Segunda o Revancha.

¿Cuestión de fe o de azar?

Algunos eligen fechas de cumpleaños, otros números de la suerte y muchos van a lo seguro con los clásicos. Pero la verdad es que el azar no distingue entre el 07 y el 42. Lo único que importa es que estés jugando cuando las bolillas empiecen a girar. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que todavía tenés tiempo de comprar tu boleta y dejar tu pálpito en los comentarios. ¿Cuál es tu número favorito? ¡Te leemos!