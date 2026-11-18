Quini 6: ilusión, pálpito y una mano en el bolsillo

Este miércoles 18 de noviembre se juega una nueva edición del Quini 6 y la cabeza ya empieza a volar con el pozo millonario. Pero ojo con emocionarse de más: no todo lo anunciado es lo que finalmente te queda. Por la Ley de Impuestos, la AFIP retiene parte de los premios de juegos de azar en Argentina. Si pegás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total, porque casi un 30% queda retenido por impuestos.

Así que sí, vale la pena soñar, pero con los números claritos. El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. ¿Te animás a dejar tu pálpito en los comentarios? Contanos qué números no te fallan para esta noche.