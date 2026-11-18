Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 18 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero la AFIP ya tiene el mate listo
Quini 6: ilusión, pálpito y una mano en el bolsillo
Este miércoles 18 de noviembre se juega una nueva edición del Quini 6 y la cabeza ya empieza a volar con el pozo millonario. Pero ojo con emocionarse de más: no todo lo anunciado es lo que finalmente te queda. Por la Ley de Impuestos, la AFIP retiene parte de los premios de juegos de azar en Argentina. Si pegás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total, porque casi un 30% queda retenido por impuestos.
Así que sí, vale la pena soñar, pero con los números claritos. El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. ¿Te animás a dejar tu pálpito en los comentarios? Contanos qué números no te fallan para esta noche.
Quini 6: el Siempre Sale no perdona, alguien se lleva la plata sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche se juega el Quini 6 y la modalidad Siempre Sale promete una de esas historias que nos gustan: alguien se lleva la plata sí o sí. El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando tu boleta y ese número que no falla.
¿Cómo funciona? Como su nombre lo indica, el Siempre Sale asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, se reparte entre los de 4. Moraleja: aunque no pegues los seis, siempre hay una chance de rascar algo.
Dejá tu pálpito en los comentarios y contanos qué números no te olvidás nunca. ¡Que la suerte esté de tu lado!
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero la AFIP ya tiene su boleta
¿Ya tenés tu pálpito para el Quini 6?
Esta noche se juega el Quini 6 y la ilusión de un pozo millonario vuelve a encender los sueños. Pero atención: no todo lo que se anuncia es lo que llega al bolsillo. Los premios de juegos de azar en Argentina tienen un descuento por la Ley de Impuestos y, si ganás el pozo mayor, vas a recibir aproximadamente el 70% del total anunciado, porque casi un 30% queda retenido por impuestos de la AFIP.
El sorteo arranca a las 21:15 hs
Prepará la boleta, revisá tus números y no te olvides de dejar tu pálpito en los comentarios. El sorteo arranca a las 21:15 hs y, aunque la AFIP se lleve su parte, el sueño sigue intacto.
Quini 6: el 1% del pozo que hace festejar al agenciero (y vos ni enterado)
¿Qué son los premios estímulo?
El Quini 6 no solo reparte guita entre los apostadores. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: el pozo millonario también premia al agenciero que vendió el boleto de la suerte. Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores, y en la previa ya se prenden al grito de “¡la boleta está acá!”.
¿Ya tenés tu pálpito?
Este Miércoles el sorteo arranca a las 21:15 hs., así que andá buscando la boleta, revisá tus números y dejá tu pálpito en los comentarios. Quién te dice que el pozo millonario no se reparte en tu agencia de confianza.