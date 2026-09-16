Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 16 de Septiembre

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche se sortea el Quini 6 y el pozo millonario tiene a todos con la cabeza en los números. Pero no solo los apostadores sueñan con pegar los 6 aciertos: hay otro personaje que puede festejar a lo grande.

¿Qué son los premios estímulo?

Cada vez que una agencia vende el ticket ganador del primer premio (los 6 aciertos), se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: el agenciero se queda con una parte de esa torta gigante. Por eso muchos festejan tanto como el propio ganador, porque el premio también les cambia el día.

El sorteo arranca a las 21:15 hs. Así que ya sabés: pasá por tu agencia de confianza, jugá tu combinación y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te imaginás si el ticket ganador lo compraste en tu barrio? El dueño de la agencia te va a besar los pies.

Dejá tu pálpito

Contanos en redes qué números soñaste o cuál es tu estrategia para hoy. La suerte está echada, pero la ilusión nunca se pierde.