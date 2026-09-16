Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 16 de Septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 9 minutos
Quini 6: ¿qué son los premios estímulo y por qué los agencieros festejan como locos?
¿Qué son los premios estímulo?
El Quini 6 no solo reparte plata entre los apostadores. También tiene un guiño para las agencias: cuando una vende el ticket ganador del primer premio, se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo millonario. Sí, leíste bien: si el cartón sale de tu agencia y pega los 6 aciertos, el agenciero festeja tanto como el ganador.
Atenti al sorteo de esta noche
La pelota ya está por girar: el sorteo arranca a las 21:15 hs. Así que andá buscando tu boleta, revisá tus números y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Va con fecha de cumpleaños, con los clásicos o con esos números que te dictó el sueño?
Hace 24 minutos
Quini 6: el premio estímulo que hace festejar al agenciero si vendés la boleta ganadora
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche se sortea el Quini 6 y el pozo millonario tiene a todos con la cabeza en los números. Pero no solo los apostadores sueñan con pegar los 6 aciertos: hay otro personaje que puede festejar a lo grande.
¿Qué son los premios estímulo?
Cada vez que una agencia vende el ticket ganador del primer premio (los 6 aciertos), se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: el agenciero se queda con una parte de esa torta gigante. Por eso muchos festejan tanto como el propio ganador, porque el premio también les cambia el día.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Así que ya sabés: pasá por tu agencia de confianza, jugá tu combinación y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te imaginás si el ticket ganador lo compraste en tu barrio? El dueño de la agencia te va a besar los pies.
Dejá tu pálpito
Contanos en redes qué números soñaste o cuál es tu estrategia para hoy. La suerte está echada, pero la ilusión nunca se pierde.
Hace 1 hora
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero AFIP ya tiene su parte
Quini 6: un pozo millonario que no es todo para el bolsillo
Esta noche se juega el Quini 6 y, como siempre, la ilusión de pegarle al pozo millonario vuelve a encender los kioscos. Pero ojo con emocionarse de más: si ganás, no te llevás el total anunciado. Por la Ley de Impuestos, los juegos de azar en Argentina tienen un descuento de AFIP: casi un 30% queda retenido y de bolsillo recibís aproximadamente el 70% del premio.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Así que ya sabés: revisá bien tus números, prepará esa jugada soñada y dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te animás a contar qué números te suenan para esta noche?