Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles, 14 de octubre

¿Qué son los premios estímulo?

El Quini 6 no solo premia a los apostadores. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio, o sea con 6 aciertos, se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores! Es un mimo a la suerte que también les toca de cerca.

Preparate para el sorteo

Este miércoles 14 de octubre, el sorteo arranca a las 21:15 hs. Si ya tenés tu boleta, es momento de cruzar los dedos y sentir ese cosquilleo previo. Y si todavía no jugaste, nunca es tarde para un pálpito.

¿Ya tenés tu pálpito?

Contanos en los comentarios qué números elegís, si vas a la fija o si te guiás por el sueño. La suerte está en el aire y el pozo millonario espera dueño. ¡Dejá tu jugada y que la fortuna te acompañe!