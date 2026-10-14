Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del miércoles, 14 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 10 minutos
Quini 6: el premio estímulo que hace saltar a los agencieros como si hubieran ganado ellos
¿Qué son los premios estímulo?
El Quini 6 no solo premia a los apostadores. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio, o sea con 6 aciertos, se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores! Es un mimo a la suerte que también les toca de cerca.
Preparate para el sorteo
Este miércoles 14 de octubre, el sorteo arranca a las 21:15 hs. Si ya tenés tu boleta, es momento de cruzar los dedos y sentir ese cosquilleo previo. Y si todavía no jugaste, nunca es tarde para un pálpito.
¿Ya tenés tu pálpito?
Contanos en los comentarios qué números elegís, si vas a la fija o si te guiás por el sueño. La suerte está en el aire y el pozo millonario espera dueño. ¡Dejá tu jugada y que la fortuna te acompañe!
Hace 25 minutos
Quini 6: el Siempre Sale no falla y esta noche alguien se llena los bolsillos
El Siempre Sale: la modalidad que reparte sí o sí
Esta noche se juega el Quini 6 y todas las miradas están puestas en el Siempre Sale, la modalidad que, como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la ilusión está más viva que nunca. ¿Ya tenés tus números? Dejá tu pálpito en los comentarios y seguí la transmisión para ver si la suerte te guiña un ojo.
Hace 1 hora
Quini 6: el Premio Estímulo que hace festejar al kiosquero como si hubiera ganado el pozo
¿Qué son los premios estímulo?
El Quini 6 no solo premia a los apostadores. Cuando una agencia vende el ticket ganador del primer premio, los 6 aciertos, se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores.
Y esta noche no es la excepción: el sorteo arranca a las 21:15 hs y el pozo millonario puede cambiarle la vida a más de uno. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejá tus números en los comentarios y que la suerte diga presente.
Hace 1 hora
Quini 6: ¿Qué son los premios estímulo y por qué los agencieros festejan como si fueran los ganadores?
¿Qué son los premios estímulo?
Muchos creen que el Quini 6 solo reparte plata entre los apostadores, pero hay un detalle que pocos conocen: cuando una agencia vende el ticket ganador del primer premio (los famosos 6 aciertos), se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. ¡Sí, leíste bien! Por eso el agenciero festeja tanto como el ganador.
Es una especie de premio al "ojito" o a la buena racha del local. Y claro, si el pozo es millonario, ese 1% también puede ser una linda suma. Así que ya sabés: cuando juegues, no solo estás apostando por tu sueño, también podés hacer que el kiosquero se lleve su gran alegría.
El sorteo arranca a las 21:15
Este miércoles el Quini 6 se juega en su horario de siempre: a las 21:15 hs. ¿Ya tenés tus números? ¿Le tenés fe a alguna fecha, a una patente o a ese sueño que no te deja dormir?
Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos qué jugarías si te tocara el pozo millonario. ¡Mucha suerte para todos y todas!