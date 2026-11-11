Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 11 de Noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Quini 6: el agenciero también se clava un premio estímulo y festeja como ganador
¿Qué son los premios estímulo?
En el Quini 6 no solo festejan los apostadores: las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: por eso los agencieros celebran tanto como los ganadores, porque el acierto también les pega en el bolsillo y les suma al pozo millonario.
Prepará el pálpito para esta noche
El sorteo del Quini 6 arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente. ¿Ya tenés tus números? ¿Le ponés fichas a una fecha, a un sueño o a esa combinación que no falla nunca? Dejanos tu pálpito en los comentarios y que la suerte haga lo suyo.
Quini 6: el Siempre Sale no falla y la plata encuentra dueño, ¿tenés tu pálpito?
El Siempre Sale no perdona: hay ganador sí o sí
Si venís pateando la ilusión con el Quini 6, esta modalidad te va a gustar: el Siempre Sale asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que peguen 5; y si tampoco hay, se baja a los de 4. Así de simple: alguien se lleva la plata sí o sí.
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando tu boleta. ¿Tenés algún número que no te deja dormir? Dejanos tu pálpito en los comentarios y jugamos todos juntos.
¿Ya tenés tu pálpito?
Contanos qué números jugás y qué harías con el premio. La suerte está a la vuelta de la esquina.
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero la AFIP ya tiene su parte del sueño
El pozo millonario y la letra chica
Esta noche se juega el Quini 6 y la cabeza ya empieza a volar con el pozo millonario. Pero ojo con emocionarse de más: en Argentina los premios de juegos de azar tienen un descuento por la Ley de Impuestos. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, porque casi un 30% queda retenido por impuestos y la AFIP se queda con su tajada.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la previa se vive con mucha ansiedad. Aunque el descuento de la AFIP duela, el sueño sigue intacto: ¿qué números elegirías? Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos qué harías con el premio.
Quini 6: el premio secreto que hace festejar al agenciero tanto como al ganador
¿Qué son los premios estímulo?
Muchos miran el pozo millonario, pero hay un detalle que hace explotar de alegría a las agencias: si venden el ticket ganador del primer premio del Quini 6 (6 aciertos), se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: el agenciero también celebra como un ganador.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada quiniela. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejanos tus números en los comentarios y jugamos todos un poquito con la ilusión.
Quini 6: el Siempre Sale te salva la semana y alguien se llena los bolsillos
La modalidad que no falla
Si estás con la ilusión de pegarle al pozo millonario del Quini 6, prestá atención: la modalidad Siempre Sale tiene una ventaja que te deja más tranquilo. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, la plata se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. Si tenés tus números de la suerte, tus sueños anotados o esa combinación que no falla, dejá tu pálpito en los comentarios y jugá tu boleta. ¿Te animás a compartirla?