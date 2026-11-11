Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 11 de Noviembre

¿Qué son los premios estímulo?

En el Quini 6 no solo festejan los apostadores: las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: por eso los agencieros celebran tanto como los ganadores, porque el acierto también les pega en el bolsillo y les suma al pozo millonario.

Prepará el pálpito para esta noche

El sorteo del Quini 6 arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente. ¿Ya tenés tus números? ¿Le ponés fichas a una fecha, a un sueño o a esa combinación que no falla nunca? Dejanos tu pálpito en los comentarios y que la suerte haga lo suyo.