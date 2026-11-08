Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 8 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero la AFIP también juega su boleta
Quini 6: ilusión, pozo millonario y la letra chica
Este domingo se juega el Quini 6 y la cabeza ya empieza a volar con el pozo millonario. Pero ojo, no todo lo que se anuncia es lo que llega al bolsillo: si pegás el premio mayor, la AFIP se queda con una parte por la Ley de Impuestos.
En Argentina, los premios de juegos de azar tienen un descuento impositivo. En la práctica, del total anunciado vas a recibir aproximadamente el 70% de bolsillo, porque casi un 30% queda retenido por impuestos. Así que sí, conviene soñar en grande, pero con la calculadora cerca.
¿Te la jugás?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. Si tenés tu combinación o una corazonada, dejá tu pálpito en los comentarios y sumate a la previa.
Quini 6: Tradicional y La Segunda, el doble sueño de un pozo millonario
Quini 6: Tradicional y La Segunda, dos chances en una misma boleta
Si ya estás afilando el lápiz para el sorteo de este domingo, atenti a este dato: cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero además, por un pequeño costo extra, esos mismos números juegan en La Segunda, dándote una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente. Sí, leíste bien: la misma boleta puede ser tu pasaporte a dos sueños distintos.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la previa ya tiene ese gustito a ilusión. Así que andá revisando tus números, ese pálpito que no falla y esas ganas de que la suerte se ponga la camiseta de tu barrio. ¿Ya tenés tu combinación para este domingo? Dejanos tu pálpito en los comentarios y jugamos a soñar un ratito.
Quini 6: soñá con el pozo millonario, pero AFIP se queda con una tajada
El pozo ilusiona, pero hay que leer la letra chica
Para la previa del sorteo de Quini 6, el pozo millonario ya hace soñar a más de uno. Pero ojo con emocionarse de más: en Argentina, los premios de juegos de azar tienen el descuento de la AFIP por la Ley de Impuestos. Si ganás el pozo mayor, vas a recibir de bolsillo aproximadamente el 70% del total anunciado, porque casi un 30% queda retenido por impuestos.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la ilusión está intacta. Contanos en comentarios cuáles son tus números o dejá tu pálpito para esta noche. Eso sí: si la suerte golpea, ya sabés que el festejo es un poco menos abultado de lo que dice el cartel.