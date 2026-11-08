Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 8 de noviembre

Quini 6: ilusión, pozo millonario y la letra chica

Este domingo se juega el Quini 6 y la cabeza ya empieza a volar con el pozo millonario. Pero ojo, no todo lo que se anuncia es lo que llega al bolsillo: si pegás el premio mayor, la AFIP se queda con una parte por la Ley de Impuestos.

En Argentina, los premios de juegos de azar tienen un descuento impositivo. En la práctica, del total anunciado vas a recibir aproximadamente el 70% de bolsillo, porque casi un 30% queda retenido por impuestos. Así que sí, conviene soñar en grande, pero con la calculadora cerca.

¿Te la jugás?

El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. Si tenés tu combinación o una corazonada, dejá tu pálpito en los comentarios y sumate a la previa.