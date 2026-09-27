Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 27 de septiembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 3 minutos
Quini 6: el Siempre Sale promete un ganador seguro y un pozo millonario para festejar
El Siempre Sale, ese que nunca falla
Esta noche se juega el Quini 6 y la modalidad Siempre Sale se roba todas las miradas. Como su nombre lo indica, este pozo asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, la plata se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, se reparte entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que ya sabés: tené la boleta a mano, seguí el minuto a minuto y preparate para el festejo. ¿Te imaginás el pozo millonario en tu bolsillo?
¿Ya tenés tu pálpito?
Dejanos en los comentarios qué números jugás o cuál es tu sueño si te tocás el Quini 6. La suerte está echada, pero el pálpito siempre suma. ¡Mucha suerte, crack!
Hace 18 minutos
Quini 6: jugá una vez y soñá dos veces con el pozo millonario
Tradicional vs. La Segunda: una boleta, dos sueños
Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero ojo: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, dándote una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente. Sí, leíste bien: con la misma combinación podés pelear por dos premios grandes.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. Si todavía no marcaste tu boleta, es el momento de confiar en ese número que te persigue. Dejá tu pálpito en los comentarios y contanos qué combinación soñás con ver en el bombo.
Recordá que La Segunda es esa segunda oportunidad que muchos ignoran, pero que puede cambiar la noche por completo. ¡Suerte, jugador!