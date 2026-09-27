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Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 27 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.

Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 27 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.

Hace 3 minutos

Quini 6: el Siempre Sale promete un ganador seguro y un pozo millonario para festejar

El Siempre Sale, ese que nunca falla

Esta noche se juega el Quini 6 y la modalidad Siempre Sale se roba todas las miradas. Como su nombre lo indica, este pozo asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, la plata se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, se reparte entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!

El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que ya sabés: tené la boleta a mano, seguí el minuto a minuto y preparate para el festejo. ¿Te imaginás el pozo millonario en tu bolsillo?

¿Ya tenés tu pálpito?

Dejanos en los comentarios qué números jugás o cuál es tu sueño si te tocás el Quini 6. La suerte está echada, pero el pálpito siempre suma. ¡Mucha suerte, crack!

Hace 18 minutos

Quini 6: jugá una vez y soñá dos veces con el pozo millonario

Tradicional vs. La Segunda: una boleta, dos sueños

Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero ojo: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, dándote una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente. Sí, leíste bien: con la misma combinación podés pelear por dos premios grandes.

¿Ya tenés tu pálpito?

El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. Si todavía no marcaste tu boleta, es el momento de confiar en ese número que te persigue. Dejá tu pálpito en los comentarios y contanos qué combinación soñás con ver en el bombo.

Recordá que La Segunda es esa segunda oportunidad que muchos ignoran, pero que puede cambiar la noche por completo. ¡Suerte, jugador!
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