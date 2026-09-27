Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 27 de septiembre

El Siempre Sale, ese que nunca falla

Esta noche se juega el Quini 6 y la modalidad Siempre Sale se roba todas las miradas. Como su nombre lo indica, este pozo asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, la plata se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, se reparte entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!

El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que ya sabés: tené la boleta a mano, seguí el minuto a minuto y preparate para el festejo. ¿Te imaginás el pozo millonario en tu bolsillo?

¿Ya tenés tu pálpito?

Dejanos en los comentarios qué números jugás o cuál es tu sueño si te tocás el Quini 6. La suerte está echada, pero el pálpito siempre suma. ¡Mucha suerte, crack!