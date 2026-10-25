Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 25 de octubre

¿Cómo se eligen los números del Quini 6?

Para que no te agarre desprevenido: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Simple de contar, pero difícil de acertar. Para quedarte con el pozo millonario de cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que pegarle a las 6 bolillas extraídas.

Esta noche se juega la ilusión

El Quini 6 arranca a las 21:15 hs. Así que andá preparando la lapicera, revisá tus combinaciones y dejá tu pálpito en los comentarios: ¿te tirás por los números de siempre o te animás a una jugada nueva?