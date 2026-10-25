Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del domingo, 25 de octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 13 minutos
Quini 6: las bolillas hacen magia y tu pálpito puede quedarse con el pozo millonario
¿Cómo se eligen los números del Quini 6?
Para que no te agarre desprevenido: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Simple de contar, pero difícil de acertar. Para quedarte con el pozo millonario de cualquiera de las modalidades —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que pegarle a las 6 bolillas extraídas.
Esta noche se juega la ilusión
El Quini 6 arranca a las 21:15 hs. Así que andá preparando la lapicera, revisá tus combinaciones y dejá tu pálpito en los comentarios: ¿te tirás por los números de siempre o te animás a una jugada nueva?
Hace 28 minutos
Quini 6: el pozo millonario que también hace festejar a los agencieros
¿Qué son los premios estímulo?
En el Quini 6 no todo queda en manos del apostador. Cuando el ticket ganador del primer premio, el de 6 aciertos, se vende en una agencia, esa agencia se lleva un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores y el pozo millonario también les puede cambiar la jornada.
¿Ya tenés tu pálpito?
Este domingo, el sorteo arranca a las 21:15 hs. Si todavía no elegiste tus números, es el momento de jugar tu pálpito y dejarlo en los comentarios. ¿Qué números no te van a fallar?