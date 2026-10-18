Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 18 de Octubre

¿Qué son los premios estímulo?

En el Quini 6 no solo celebran los apostadores. Cuando una boleta se lleva el primer premio con 6 aciertos, la agencia que la vendió se queda con un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, tal cual: el kiosco o la agencia de lotería también se prende en la fiesta y festeja como si hubiera pegado el pozo millonario.

Esta noche hay revancha

El sorteo del Quini 6 arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. Si estás pensando tus números, es el momento de afinar el pálpito y jugar con fe. ¿Qué números no te fallan? Dejanos tu pálpito en los comentarios y seguí la previa con toda la data.

Y acordate: si tu boleta sale campeona, no solo te cambiás la vida vos; también se lleva un lindo recuerdo el agenciero que te la vendió. Por eso, cuando hay 6 aciertos, hay doble festejo.