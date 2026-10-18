Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 18 de Octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 3 minutos
Quini 6: si pegás los seis, tu agenciero también se lleva un premio estímulo y festeja como loco
¿Qué son los premios estímulo?
En el Quini 6 no solo celebran los apostadores. Cuando una boleta se lleva el primer premio con 6 aciertos, la agencia que la vendió se queda con un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, tal cual: el kiosco o la agencia de lotería también se prende en la fiesta y festeja como si hubiera pegado el pozo millonario.
Esta noche hay revancha
El sorteo del Quini 6 arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. Si estás pensando tus números, es el momento de afinar el pálpito y jugar con fe. ¿Qué números no te fallan? Dejanos tu pálpito en los comentarios y seguí la previa con toda la data.
Y acordate: si tu boleta sale campeona, no solo te cambiás la vida vos; también se lleva un lindo recuerdo el agenciero que te la vendió. Por eso, cuando hay 6 aciertos, hay doble festejo.
Hace 18 minutos
Quini 6: el Siempre Sale no perdona y tu pálpito puede ser el elegido
El pozo que no duerme
Este domingo se juega una nueva edición del Quini 6 y la modalidad Siempre Sale promete emociones fuertes. Como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas: si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. Alguien se lleva la plata sí o sí.
¿Te animás a jugar?
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que todavía tenés tiempo de elegir tus números con fe. La pregunta del millón: ¿cuál es tu pálpito para esta noche? Dejalo en los comentarios y que la suerte haga lo suyo.
Hace 1 hora
Quini 6: con la misma boleta podés pegar dos veces y soñar con el pozo millonario
Tradicional vs. La Segunda: dos chances en una misma boleta
Este domingo, cuando juegues al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero ojo: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, lo que te da una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente. Sí, leíste bien: con la misma boleta podés pegar dos veces y cambiar la noche.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando tus números de la suerte. Contanos en los comentarios cuál es tu pálpito y jugá con responsabilidad. ¡Que la suerte te acompañe!
Hace 1 hora
Quini 6: Tradicional vs. La Segunda, tus seis números van al baile dos veces por el pozo millonario
Dos chances con la misma boleta
Si ya estás con la boleta del Quini 6, atenti: tus seis números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero hay un detalle que muchos se pierden: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, que tiene un pozo millonario independiente. O sea, una misma jugada puede darte una chance más de cambiar el domingo.
¿Te la jugás?
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que todavía estás a tiempo de armar tu pálpito. ¿Qué números no fallan? Dejalos en los comentarios y jugamos a que esta noche suena la campanita.
Hace 1 hora
Siempre Sale: el Quini 6 que nunca deja a nadie con las manos vacías
¿Ya tenés tu pálpito?
Se viene un nuevo sorteo del Quini 6 y la modalidad Siempre Sale promete emociones fuertes: como su nombre lo indica, asegura ganadores todas las semanas. Si nadie acierta los 6 números, el pozo millonario se reparte entre los que tengan 5 aciertos; y si tampoco hay, entre los de 4. ¡Alguien se lleva la plata sí o sí!
Una chance que no falla
Así que ya lo sabés: este domingo, el sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa está por las nubes. ¿Te animás a jugar tu combinación? Dejanos tu pálpito en los comentarios y contanos qué números sentís que pueden hacer saltar la banca.
Hace 1 hora
Quini 6: el pozo millonario también hace festejar al agenciero que vendió el ticket ganador
¿Qué son los premios estímulo?
En el Quini 6 no solo festeja el que pega los seis números. Las agencias que venden el ticket ganador del primer premio (6 aciertos) se llevan un Premio Estímulo equivalente al 1% del pozo. Sí, leíste bien: por eso los agencieros festejan tanto como los ganadores. Es una especie de premio al empujón de la suerte.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo de esta noche arranca a las 21:15 hs y el pozo millonario ya hace ruido. Si tenés tus números de la suerte, tu fecha de nacimiento o esa combinación que nunca falla (bueno, casi), dejá tu pálpito en los comentarios. ¿Te animás a compartirlo?