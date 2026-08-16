Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 16 de agosto
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 8 minutos
¡Dos chances, un solo pálpito! La doble jugada del Quini 6 que tenés que conocer
¿Sabías que tu boleta puede jugar dos veces?
Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números entran automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero hay más: por un pequeño plus, esos mismos números también juegan en La Segunda, un pozo millonario independiente que puede hacerte ganar de nuevo. O sea, con un solo pálpito, tenés doble chance de embocarle a la fortuna.
El sorteo arranca a las 21:15 hs y acá no se duerme nadie. ¿Ya tenés tus números? Dejanos tu pálpito en los comentarios, que la buena racha también se comparte. ¡Vamos con todo!
Hace 24 minutos
¿Crees en el destino? Así se eligen los números que pueden convertirte en millonario esta noche
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche vuelve el Quini 6 con un pozo millonario que te puede cambiar la vida, y seguro te preguntás: ¿cómo se eligen los números ganadores? Tranquilo, no hay tongo ni magia: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Para ganar el pozo mayor de cualquier modalidad (Tradicional, Segunda o Revancha) tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Así de simple, así de difícil.
El sorteo arranca a las 21:15 hs. Contanos, ¿cuál es tu pálpito? Dejalo en los comentarios y empezá a soñar en grande.
Hace 1 hora
¿Pálpito? Así se eligen los números del Quini 6 que te hacen millonario
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche, a las 21:15 hs, el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario. Pero antes de que las bolillas empiecen a girar, te contamos un secreto que muchos no saben: ¿cómo se eligen los números?
El sorteo se hace con un bolillero que contiene 46 bolillas, numeradas del 00 al 45. De ahí se extraen 6 bolillas al azar. Acertarlas todas te convierte en el ganador del pozo mayor de la Tradicional, la Segunda o la Revancha. Así de simple, así de emocionante.
La suerte ya está acomodando las bolillas. ¿Tenés tus números? Dejá tu pálpito en los comentarios y contanos: ¿esta noche sale pozo para tu barrio?
Hace 1 hora
¡Ojo clínico! Así se eligen los números del Quini 6 y esta noche toca
¿Tenés tu pálpito?
Esta noche el Quini 6 vuelve a poner en juego un pozo millonario. El sorteo arranca a las 21:15 hs. Pero antes, hablemos de algo que muchos se preguntan: ¿cómo se eligen los números?
La bolilla tiene la palabra
El sorteo del Quini 6 se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Para ganar el pozo mayor de cualquier modalidad (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Así de simple, así de difícil.
Dejanos tu pálpito
¿Ya sabés qué números vas a jugar? Contanos en los comentarios cuál es tu pálpito. ¡La suerte puede estar más cerca de lo que pensás!