Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 16 de agosto

¿Sabías que tu boleta puede jugar dos veces?

Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números entran automáticamente en el sorteo Tradicional. Pero hay más: por un pequeño plus, esos mismos números también juegan en La Segunda, un pozo millonario independiente que puede hacerte ganar de nuevo. O sea, con un solo pálpito, tenés doble chance de embocarle a la fortuna.

El sorteo arranca a las 21:15 hs y acá no se duerme nadie. ¿Ya tenés tus números? Dejanos tu pálpito en los comentarios, que la buena racha también se comparte. ¡Vamos con todo!