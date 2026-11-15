Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 15 de noviembre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Quini 6: 46 números, 6 bolillas y un pozo millonario esperando por tu pálpito
¿Ya tenés tu pálpito?
Este domingo 15 de noviembre se viene el Quini 6 y la ansiedad ya se siente en cada kiosco. Si todavía no elegiste tus números, tranquilo: hay tiempo hasta antes del sorteo, que arranca puntual a las 21:15 hs.
¿Cómo se eligen los números?
El mecanismo es simple pero tiene su mística: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números (del 00 al 45). Para ganar el pozo mayor de cualquier modalidad (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas extraídas.
Así que ya sabés: nada de fórmulas secretas ni cábalas raras, solo el azar y tu olfato. Dejanos en los comentarios tu pálpito para esta noche y mucha suerte para todos.
Quini 6: con La Segunda, tus mismos números tienen otra chance de pegar el pozo millonario
Tradicional vs. La Segunda: dos chances en una misma boleta
Si jugás al Quini 6, tus seis números ya están metidos automáticamente en el sorteo Tradicional. Ahí nomás tenés tu primera chance de pegar el pozo millonario. Pero ojo: por un pequeño costo extra, esos mismos números también juegan en La Segunda, que tiene un pozo millonario independiente. Sí, leíste bien: la misma boleta te puede dar dos oportunidades de cambiar la vida.
¿Ya tenés tu pálpito?
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que andá preparando los números y no te olvides de controlar tu boleta. ¿Ya tenés tu pálpito? Dejalo en los comentarios y que la suerte haga lo suyo.
Quini 6: 46 bolillas, 6 sueños y un pozo millonario esperando tu pálpito
¿Cómo se eligen los números?
En el Quini 6 no hay misterio: se sacan 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números, del 00 al 45. Para ganar el pozo millonario de cualquiera de las modalidades (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas extraídas.
El sorteo arranca a las 21:15 hs, así que prepará la boleta y la ilusión. Dejá tu pálpito en los comentarios: ¿qué números no pueden faltar en tu jugada?