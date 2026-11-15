Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 15 de noviembre

¿Ya tenés tu pálpito?

Este domingo 15 de noviembre se viene el Quini 6 y la ansiedad ya se siente en cada kiosco. Si todavía no elegiste tus números, tranquilo: hay tiempo hasta antes del sorteo, que arranca puntual a las 21:15 hs.

¿Cómo se eligen los números?

El mecanismo es simple pero tiene su mística: el sorteo se realiza sacando 6 bolillas de un bolillero que tiene 46 números (del 00 al 45). Para ganar el pozo mayor de cualquier modalidad (Tradicional, Segunda o Revancha), tenés que acertar las 6 bolillas extraídas.

Así que ya sabés: nada de fórmulas secretas ni cábalas raras, solo el azar y tu olfato. Dejanos en los comentarios tu pálpito para esta noche y mucha suerte para todos.