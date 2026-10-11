Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 11 de Octubre
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 7 minutos
Quini 6: Tradicional vs La Segunda, dos chances para el pozo millonario
Una boleta, dos sueños posibles
Cuando jugás al Quini 6, tus 6 números participan automáticamente del sorteo Tradicional. Pero además, por un pequeño costo extra, esos mismos números juegan en La Segunda, dándote una nueva chance de ganar un pozo millonario independiente. Sí, como lo leés: con la misma jugada podés tener dos oportunidades de cambiar tu vida.
Este domingo se juega con todo
El sorteo arranca a las 21:15 hs y la expectativa ya se siente en cada agencia. ¿Tenés tus números de la suerte? ¿Soñaste algo raro? Dejanos tu pálpito en los comentarios y que la suerte acompañe. Nos vemos en la noche para cantar los resultados.
Hace 22 minutos
Quini 6: 6 bolillas, 46 números y un pozo millonario para soñar despierto
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche del domingo se juega el Quini 6 y la ansiedad ya se siente en cada agencia. El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs y, como siempre, promete un pozo millonario para el que se anime a soñar.
¿Cómo se eligen los números?
La mecánica es bien simple, pero tiene su mística: se sacan 6 bolillas de un bolillero que contiene 46 números, del 00 al 45. Para quedarte con el pozo mayor de cualquier modalidad —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Nada más, nada menos.
Dejá tu pálpito
¿Tenés esos números que no fallan? ¿Soñaste con alguna fecha rara? Contanos en los comentarios cuál es tu pálpito para esta noche y crucemos los dedos juntos. El Quini 6 ya está en marcha y a las 21:15 hs se cantan las bolillas.