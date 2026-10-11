Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Domingo, 11 de Octubre

¿Ya tenés tu pálpito?

Esta noche del domingo se juega el Quini 6 y la ansiedad ya se siente en cada agencia. El sorteo arranca puntual a las 21:15 hs y, como siempre, promete un pozo millonario para el que se anime a soñar.

¿Cómo se eligen los números?

La mecánica es bien simple, pero tiene su mística: se sacan 6 bolillas de un bolillero que contiene 46 números, del 00 al 45. Para quedarte con el pozo mayor de cualquier modalidad —Tradicional, Segunda o Revancha— tenés que acertar las 6 bolillas extraídas. Nada más, nada menos.

Dejá tu pálpito

¿Tenés esos números que no fallan? ¿Soñaste con alguna fecha rara? Contanos en los comentarios cuál es tu pálpito para esta noche y crucemos los dedos juntos. El Quini 6 ya está en marcha y a las 21:15 hs se cantan las bolillas.