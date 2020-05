Thalía publicó un video de TikTok y reveló su fanatismo por Harry Potter

La cantante mexicana Thalía sorprendió a sus seguidores con un llamativo video de TikTok en donde reveló su fanatismo por Harry Potter, la aclamada saga juvenil de J.K Rowling. La "Potterhead" inesperada mostró su colección de accesorios y merchandising sobre el famoso mago de Hogwarts y cosechó un éxito impensado en la aplicación.

Desde el famoso 'Arrasando Challenge' que se hizo famoso a finales del 2019 hasta su inolvidable '¿Me oyen, me escuchan?' que cantó Thalía con un look rosa que se volvió viral (y se recreó como piñata), el trabalenguas 'The Harry is the Potter and the Potter is the Harry' se convirtió en el nuevo hit de la mexicana. El video robó la atención de sus millones de seguidores.

Pero lo que sus fieles "me gusteadores" no se esperaban era la devoción de la cantante por la saga del joven mago: Varitas mágicas, una remera, un buzo, juguetes de Harry, una capa negra, el sombrero seleccionador, una gorra de Gryffindor, y muchas cosas, acompañaron a Thalía en el video, como accesorios que iba mostrando a la cámara.

Como toque de gracia para el gracioso video de TikTok, la cantante de 48 años de edad se pintó una cicatriz en honor a su ídolo y hasta se animó a subirse a una escoba mágica. Ver para creer.