"Seguime para más consejos": quién es Brenda Haines, la cara detrás de Tu Espacio Organizado

Desde hace seis años que Brenda encontró la forma de vivir de su pasión, pero las redes sociales le abrieron las puertas hacia millones de personas. Además, le contó a El Destape cómo es trabajar del orden y la limpieza.

“Seguime para más consejos”, es la frase que logró popularizar Brenda Haines a través de las redes sociales. Entre los miles de contenidos que navegan por la web a diario, Brenda tomó una temática que compete a todo el mundo y creó su marca personal: el orden y la limpieza como un estilo de vida. Con más de 860 mil seguidores en TikTok y 1.4 millones en Instagram, la dueña y fundadora de Tu espacio Organizado, invita a sus seguidores a ver la organización como algo posible para todos los lugares, casas y personas. En diálogo con El Destape, Haines reveló cómo es vivir del orden y la limpieza.

“El orden es algo que me acompaña de siempre. Siempre fue algo que se me dio naturalmente, por eso siempre digo que subestimamos aquellas cosas que se nos dan de forma natural”, confesó Brenda sobre su relación con la limpieza y el orden. Sin embargo, hay un diferencial en aquello que tiene incorporado de toda la vida: decidió vivir de eso. En sus redes sociales postea diversos videos con consejos para ordenar y limpiar cada rincón de la casa, incluso aquellos sitios que nunca se cruzan para sumar al itinerario.

Estudió diseño de interiores, trabajó durante muchos años en la estética de las vidrieras de los negocios e incluso intentó abrirse su propio negocio en un shopping, pero no le fue como esperaba, hasta que en el 2016 su vida dio un giro de 180 grados. “Justo cumplía 40 años y dije ‘¿qué hago de mi vida?. Me gusta trabajar me gusta salir de mi casa todos los días”, confesó Haines sobre aquel punto de inflexión en su vida. “Fueron cinco meses de estar en mi casa. Yo creía que era la casa más ordenada del mundo, pero ahí afiné el ojo como nunca y me puse a organizar en mayor profundidad. Entonces dije ‘¿Qué tanto estoy pensando? Es esto lo que tengo que hacer’”, añadió.

Aunque si bien en el último año logró estallar su popularidad a través de TikTok, su trabajo viene desde el momento en que decidió que quería llevar “aquello que hacía en su casa a las casas de las personas”. “Hacía organizaciones prácticamente todos los días, daba workshops sobre orden y organización de la casa una vez al mes, recorrí casi todo el país en el 2018, y en el 2017 creé el curso de organizador profesional en la Escuela Argentina de Negocios”, especificó Haines. Además, publicó dos libros con consejos y tips para la organización y la limpieza del hogar.

Fue entonces cuando, en medio de su apretada agenda de eventos y trabajo, Brenda se vio parada en el mismo lugar que todos: la pandemia. Sin embargo, logró sacar provecho de la situación y allí fue cuando su perfil de TikTok se convirtió en uno de los más visitados y recomendados por el algoritmo. “Trato de compartir con la gente lo que yo sé, lo que a mí me sirve, lo que para mí está bueno y que cada uno tome lo que le sirva y lo trate de adaptar, dentro de sus posibilidades, a su hogar”, enfatizó la fundadora de Tu Espacio Organizado sobre el rol que tomó en redes sociales.

Además de su trabajo en redes y de los cursos, Brenda Haines cuenta también con su propia tienda en donde recibe a los clientes para asesorarlos personalmente y facilitarles el acceso a aquellos elementos que a ella le sirven para organizar. Así es como, a penas se ingresa al local de Tu Espacio Organizado, se puede distinguir la distribución de una casa: cocina, baño, habitaciones. En cada espacio, se encuentran los objetos (canastos, tablitas para doblar la ropa, etc.) que Brenda recomienda para tener cada recoveco de la casa organizado.

“Creo que en cada video lo que la gente quiere es que uno le enseña algo. En cada video, en cada post, aprender algo o motivarse con algo o cubrir algo nuevo, que le des una idea. Siempre dar algo en forma desinteresada a la gente sin esperar nada a cambio, ese siempre fue mi lema”, se sinceró.

“El boom” de la limpieza: ¿tendencia o estilo de vida a tomar?

Tan solo hace falta una scrolleada rápida en TikTok para darse cuenta que el orden y la limpieza se convirtieron en un contenido de gran peso y valor dentro de la red social. Pero, ¿es una moda o algo que llegó para quedarse?

“Yo creo que surge como todo ¿no?, así como algún boom de la vida sana, de comer sano, de salir a hacer actividad física al aire libre, o sea, como toda una cuestión de planeta más limpio reciclar la basura”, analizó Brenda Haines. Además, profundizó: “Yo creo que tiene un poco también que ver con todo eso de vivir con menos. Vivir más organizados tiene que ver con vivir mejor”.

En su trabajo diario en Tu Espacio Organizado, Brenda hace especial hincapié en que todo el mundo puede tener acceso a una vida ordenada. “Yo creo que se trata de un cambio de hábito, así como un día decís ‘bueno, voy a empezar el gimnasio o voy a empezar una dieta’. Bueno, voy a empezar a hacer un poquito más ordenado y organizado, claro, la verdad es que hacer la cama todos los días son cinco minutos, lavar una taza a la mañana son 5 minutos o menos”, explicó.

Brenda Haines dicta cursos con consejos para organizar la casa.

“Ser ordenado no tiene que ver ni con la cantidad de metros cuadrados que tenemos, ni con ningún lujo especial, ni con plata, ni con perchas, ser ordenado es una forma de ser”, confesó. Además, añadió enérgica: “Así que yo creo que todos podemos ordenar y organizar, que es algo que por más de que hayas sido desordenado siempre, podés cambiar perfectamente. Está en uno querer cambiar, como todo”.

Trabajar en las redes y brindar un servicio que se refleje del otro lado de las pantallas

Si hay algo en lo que Brenda enfatiza, es en el gusto que le da el contacto con la gente. Por este motivo disfrutaba mucho de sus workshops (que va a retomar en los próximos meses), ya que tenía un vínculo directo con las personas a las que le interesaba su contenido y siempre “resultaban encuentros enriquecedores”. Y en las redes sociales encuentra constantemente este espacio.

“Si uno da un contenido que está bueno todos los días, que no es un chivo permanente y si realmente compartís con la gente cosas que le sirven para algo y lo pueden aplicar en su vida diaria, la gente lo valora muchísimo”, explicó. “Las cosas vuelven cuando del otro lado se ve que realmente hay un interés en hacer algo que esté bueno”, sentenció.