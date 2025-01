¿Por qué algunas parejas comenzaron a cobrar la entrada a los casamientos?

Por qué se cobra entrada a los casamientos.

Uno de los eventos sociales que más alegría genera cuando se anuncia son los casamientos, debido a que pueden durar bastantes horas y son un gran motivo de reunión para celebrar la unión de una pareja. Aunque un cambio en su organización provoca que adquiera una nueva consideración porque en algunos caso se recibe la invitación con un CBU para abonar la entrada que habilita la presencia en el salón.

La unión de dos personas para confirmar el amor que sienten queda sellada con un casamiento, ya sea por medio del registro civil o la iglesia. Al momento de festejar, cada familia toma la decisión que mejor se encuentra a su alcance y decide invitar a aquellos seres que se consideran cercanos, además de los familiares. Sin embargo, la invitación no termina de asegurar la asistencia porque antes es necesario realizar un paso más que importante.

Por qué se cobra entrada a los casamientos.

"Les juro por mis bendis que algunas de las explicaciones que estoy leyendo de por qué está bien cobrar 'entrada' a un casamiento, fiesta de 15, bautismo y no se qué más, me pusieron de mal humor. Pero de verdad. Se fue todo a la bosta. O estoy tan vieja que ya no entiendo nada", expresó Generala Anita Organa Polentera, como figura su usuario de X (ex Twitter). Una decisión que provocó cierta sorpresa en los comentarios, debido a que la tradición marca que el encargado de celebrar los festejos por lo general suele hacerse cargo de los gastos.

"Es de cuarta. A vos te invitan a un evento y vos haces un regalo acorde a la invitación. Nada más", respondió una en los comentarios. Muchos quedaron sorprendidos e indignados por la decisión de hacerle pagar a los invitados. Sin embargo, hay otros que apoyaron la decisión y con argumentos bastante claros. "Es un evento, tenés la elección de ir o no. Los eventos generan contactos, lazos, se fortalece tu imagen social. Pagar una entrada, tiene lógica, y para regalo te circunscribes a la lista ya publicada", señaló una mujer.

Por otro lado, se conoció que en algunos casamientos el pago de la invitación permite liberarse de ciertas obligaciones. "Acá en Rosario la tarjeta paga para casamientos es lo normal, creo que nunca fui a uno gratis. Si no podés pagarla no vas y listo, y cuando podes lo haces porque querés estar en ese momento y sabes que es imposible que unos recién casados paguen 120 tarjetas. El regalo es opcional obvio", comentó una señora. Una medida que despertó bastante debate y que genera una división muy marcada.

¿Por qué se lanza arroz a los recién casados y de dónde viene la tradición?

Una de las tradiciones que más se repite dentro de la sociedad argentina es tirarle arroz a los recién casados cuando salen del registro civil o de la iglesia. Para muchos se trata de un acción que pasa desapercibida y que la reproducen sin tanto cuestionamiento. Aunque otros se preguntan de dónde viene y cómo nació.

En un comienzo, se lanzaba trigo pero con el paso del tiempo se cambió por el arroz porque se encuentra vinculado con la fertilidad. No hay un lugar de origen claro, ya que algunos señalan España y otros Japón. Lo que sí está confirmado es que se trata de un deseo de que se pueda formar una familia con la llegada de un hijo o una hija. No obstante, en los últimos años, se comenzó a modificar la costumbre y se opta por papel picado, debido a que es de mal gusto desperdiciar comida de esa manera.